https://crimea.ria.ru/20230629/v-ozdorovitelnom-lagere-v-priamure-otravilis-86-detey-1129705837.html

В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей

В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей

Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в лагере "Белые горы" в Амурской области, где заболели 86 детей. Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T10:54

2023-06-29T10:54

2023-06-29T10:54

новости

приамурье

роспотребнадзор

дети

отравление

массовое отравление

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1b/1126161202_0:198:968:743_1920x0_80_0_0_4d6111318c0afc0a33d9ee582b70eb47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в лагере "Белые горы" в Амурской области, где заболели 86 детей. Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Информация об отравлении детей появилась в четверг в социальных сетях, после чего началась проверка, в том числе того, как в учреждении соблюдали санитарно-гигиенические требования. Как выяснилось, источником заражения стали сотрудники пищеблока.В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме, проинформировали в ведомстве.Деятельность лагеря приостановлена. Документы переданы в суд. Сейчас детей вывозят из лагеря по домам. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаЧисло отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек

https://crimea.ria.ru/20230624/v-detskikh-lageryakh-na-yuge-strany-usileny-mery-bezopasnosti-1129601741.html

приамурье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, приамурье, роспотребнадзор, дети, отравление, массовое отравление, здравоохранение в россии