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В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в лагере "Белые горы" в Амурской области, где заболели 86 детей. Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T10:54
2023-06-29T10:54
2023-06-29T10:54
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приамурье
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в лагере "Белые горы" в Амурской области, где заболели 86 детей. Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Информация об отравлении детей появилась в четверг в социальных сетях, после чего началась проверка, в том числе того, как в учреждении соблюдали санитарно-гигиенические требования. Как выяснилось, источником заражения стали сотрудники пищеблока.В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме, проинформировали в ведомстве.Деятельность лагеря приостановлена. Документы переданы в суд. Сейчас детей вывозят из лагеря по домам. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиКак помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаЧисло отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
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РИА Новости Крым
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новости, приамурье, роспотребнадзор, дети, отравление, массовое отравление, здравоохранение в россии
В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
Роспотребнадзор: в лагере "Белые горы" в Приамурье заболели норовирусом 86 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в лагере "Белые горы" в Амурской области, где заболели 86 детей. Деятельность лагеря приостановлена, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация об отравлении детей появилась в четверг в социальных сетях, после чего началась проверка, в том числе того, как в учреждении соблюдали санитарно-гигиенические требования. Как выяснилось, источником заражения стали сотрудники пищеблока.
"Специалистами Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере "Белые горы" в Амурской области. Причиной вспышки заболеваемости стал норовирус. Источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи. В пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных правил", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
В лагере отдыхали 275 детей. Из 86 детей с симптомами заболевания 10 госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме, проинформировали в ведомстве.
Деятельность лагеря приостановлена. Документы переданы в суд. Сейчас детей вывозят из лагеря по домам. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту происшествия.
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