https://crimea.ria.ru/20230626/opasnyy-obschepit-doktor-nazvala-letnie-gastronomicheskie-opasnosti-1129534098.html
Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
Самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T08:26
2023-06-26T08:26
2023-06-26T09:40
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Радио "Спутник в Крыму"
Радио "Спутник в Крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что делать, если отравление все же случилось, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены Медицинской академии КФУ им. Вернадского Валентина Лахно.Ранее массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек. Шаурма и не только"Конечно, шаурма - опасное блюдо. Более того, оно, как и любой другой уличный фаст-фуд, не предусмотрено нашими сборниками для предприятий общественного питания. Поэтому здесь технология "кто во что горазд". И, конечно, летом ситуация усугубляется, опасность отравлений увеличивается", - констатирует Лахно.Кроме шаурмы и любой другой "быстрой" еды опасны пирожные с кремом, хранящиеся вне холодильных витрин, любая продукция, которую предлагают стихийные торговцы, особенно на пляжах. Также внимательнее нужно отнестись к блюдам, которые готовят в уличных кафе на мангалах и в казанах, уточнила специалист.Отдельное внимание потребителей эксперт обращает на соусы: большие емкости, которые часто используют продавцы шаурмы, хот-догов и другой уличной еды, недопустимы. Соусы должны быть упакованы в порционные индивидуальные упаковки. При этом даже продукты, приобретенные в магазинах и на официальных рынках, могут принести вред здоровью, если их неправильно хранили в точке продаж или уже после приобретения.Особенно высоки риски для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, ослабленным иммунитетом, для пожилых граждан и детей. В отдельных случаях пищевое отравление может завершится летально. В этой связи самолечением лучше не заниматься, и при первых симптомах обращаться к медикам, посоветовала Валентина Лахно.Как выбрать безопасный продукт"То, что мы видели в Братске - это нарушение технологии, правил обработки продуктов, личной гигиены сотрудников. Непонятно откуда получено сырье - на него нет сопроводительных документов", - продолжает доктор.В этой связи она рекомендует обращать особое внимание на условия в точках продаж, наличие сертификатов качества на сырье, из которого готовят еду, а также уточняет, что сотрудники общепита должны иметь санитарные книжки.Качество самого продукта не всегда можно определить по внешним признакам, однако от заветренной еды, продуктов с нехарактерным цветом и запахом, белым налетом и другими настораживающими признаками лучше отказаться.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила еще об одном опасном летнем продукте - арбузе, и научила простым правилам при выборе плодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
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Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности
Доктор Лахно дала рекомендации по безопасному питанию
08:26 26.06.2023 (обновлено: 09:40 26.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым.
Самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что делать, если отравление все же случилось, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены Медицинской академии КФУ им. Вернадского Валентина Лахно.
Ранее массовое отравление людей было зафиксировано
после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек.
Шаурма и не только
"Конечно, шаурма - опасное блюдо. Более того, оно, как и любой другой уличный фаст-фуд, не предусмотрено нашими сборниками для предприятий общественного питания. Поэтому здесь технология "кто во что горазд". И, конечно, летом ситуация усугубляется, опасность отравлений увеличивается", - констатирует Лахно.
Кроме шаурмы и любой другой "быстрой" еды опасны пирожные с кремом, хранящиеся вне холодильных витрин, любая продукция, которую предлагают стихийные торговцы, особенно на пляжах. Также внимательнее нужно отнестись к блюдам, которые готовят в уличных кафе на мангалах и в казанах, уточнила специалист.
Отдельное внимание потребителей эксперт обращает на соусы: большие емкости, которые часто используют продавцы шаурмы, хот-догов и другой уличной еды, недопустимы. Соусы должны быть упакованы в порционные индивидуальные упаковки. При этом даже продукты, приобретенные в магазинах и на официальных рынках, могут принести вред здоровью, если их неправильно хранили в точке продаж или уже после приобретения.
Особенно высоки риски для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, ослабленным иммунитетом, для пожилых граждан и детей. В отдельных случаях пищевое отравление может завершится летально. В этой связи самолечением лучше не заниматься, и при первых симптомах обращаться к медикам, посоветовала Валентина Лахно.
Как выбрать безопасный продукт
"То, что мы видели в Братске - это нарушение технологии, правил обработки продуктов, личной гигиены сотрудников. Непонятно откуда получено сырье - на него нет сопроводительных документов", - продолжает доктор.
В этой связи она рекомендует обращать особое внимание на условия в точках продаж, наличие сертификатов качества на сырье, из которого готовят еду, а также уточняет, что сотрудники общепита должны иметь санитарные книжки.
"Каждый покупатель должен обращать внимание на саму точку, где продается продукция, и решать, стоит ли подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Обратить внимание нужно на внешний вид торговой точки и продавца, наличие условий для соблюдения правил гигиены - водоснабжение и водоотведение, умывальник, мыло, полотенца, санитарная одежда сотрудников, индивидуальные одноразовые перчатки", - перечислила специалист.
Качество самого продукта не всегда можно определить по внешним признакам, однако от заветренной еды, продуктов с нехарактерным цветом и запахом, белым налетом и другими настораживающими признаками лучше отказаться.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила
еще об одном опасном летнем продукте - арбузе, и научила простым правилам при выборе плодов.
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