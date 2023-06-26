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Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности

Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Уличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасности

Самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T08:26

2023-06-26T08:26

2023-06-26T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Самая опасная еда - уличная, при этом летом риски отравиться такой пищей быстрого приготовления повышаются в разы. О том, как выбрать безопасный фаст-фуд и что делать, если отравление все же случилось, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены Медицинской академии КФУ им. Вернадского Валентина Лахно.Ранее массовое отравление людей было зафиксировано после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец отправлен под домашний арест. Всего шаурмой в Братске отравились более ста человек. Шаурма и не только"Конечно, шаурма - опасное блюдо. Более того, оно, как и любой другой уличный фаст-фуд, не предусмотрено нашими сборниками для предприятий общественного питания. Поэтому здесь технология "кто во что горазд". И, конечно, летом ситуация усугубляется, опасность отравлений увеличивается", - констатирует Лахно.Кроме шаурмы и любой другой "быстрой" еды опасны пирожные с кремом, хранящиеся вне холодильных витрин, любая продукция, которую предлагают стихийные торговцы, особенно на пляжах. Также внимательнее нужно отнестись к блюдам, которые готовят в уличных кафе на мангалах и в казанах, уточнила специалист.Отдельное внимание потребителей эксперт обращает на соусы: большие емкости, которые часто используют продавцы шаурмы, хот-догов и другой уличной еды, недопустимы. Соусы должны быть упакованы в порционные индивидуальные упаковки. При этом даже продукты, приобретенные в магазинах и на официальных рынках, могут принести вред здоровью, если их неправильно хранили в точке продаж или уже после приобретения.Особенно высоки риски для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, ослабленным иммунитетом, для пожилых граждан и детей. В отдельных случаях пищевое отравление может завершится летально. В этой связи самолечением лучше не заниматься, и при первых симптомах обращаться к медикам, посоветовала Валентина Лахно.Как выбрать безопасный продукт"То, что мы видели в Братске - это нарушение технологии, правил обработки продуктов, личной гигиены сотрудников. Непонятно откуда получено сырье - на него нет сопроводительных документов", - продолжает доктор.В этой связи она рекомендует обращать особое внимание на условия в точках продаж, наличие сертификатов качества на сырье, из которого готовят еду, а также уточняет, что сотрудники общепита должны иметь санитарные книжки.Качество самого продукта не всегда можно определить по внешним признакам, однако от заветренной еды, продуктов с нехарактерным цветом и запахом, белым налетом и другими настораживающими признаками лучше отказаться.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила еще об одном опасном летнем продукте - арбузе, и научила простым правилам при выборе плодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определить поддельный сидрГастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог

https://crimea.ria.ru/20230616/Kak-pomoch-rebenku-pri-kishechnoy-infektsii--sovety-vracha-1119679620.html

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