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Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети
Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети
ССпециалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили нарушения санитарного законодательства в евпаторийском лагере "Юность", РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T12:26
2023-12-25T12:40
роспотребнадзор
евпатория
дети
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здравоохранение в крыму и севастополе
массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. ССпециалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили нарушения санитарного законодательства в евпаторийском лагере "Юность", где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалисты осуществили отбор проб воды, продуктов и готовой пищи в лагере, взяли смывы в пищеблоке и на объектах окружающей среды для проведения лабораторных исследований. Состояние находящихся в лагере детей удовлетворительное, организован отъезд детей по месту проживания, добавили в Роспотребнадзоре.22 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравилась группа детей, предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения. Медики госпитализировали девятерых детей, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием.Пресс-служба компании "Вода Крыма" сообщила, что качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению. По состоянию на утро 25 декабря лечение в стационаре продолжают пятеро детей, их состояние удовлетворительное. Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
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роспотребнадзор, евпатория, дети, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, массовое отравление
Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились дети

В лагере "Юность" в Крыму выявили нарушения санитарного законодательства - Роспотребнадзор

12:26 25.12.2023 (обновлено: 12:40 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. ССпециалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили нарушения санитарного законодательства в евпаторийском лагере "Юность", где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалисты осуществили отбор проб воды, продуктов и готовой пищи в лагере, взяли смывы в пищеблоке и на объектах окружающей среды для проведения лабораторных исследований.
Состояние находящихся в лагере детей удовлетворительное, организован отъезд детей по месту проживания, добавили в Роспотребнадзоре.
22 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравилась группа детей, предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.
Медики госпитализировали девятерых детей, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием.
Пресс-служба компании "Вода Крыма" сообщила, что качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.
По состоянию на утро 25 декабря лечение в стационаре продолжают пятеро детей, их состояние удовлетворительное.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
 
РоспотребнадзорЕвпаториядетиКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМассовое отравление
 
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