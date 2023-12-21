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В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
Среди госпитализированных детей, следовавших в поезде Тюмень – Адлер, нет ребят в тяжелом состоянии, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Минздрав РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T12:45
2023-12-21T12:45
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
минздрав рф
саратов
саратовская область
адлер
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Среди госпитализированных детей, следовавших в поезде Тюмень – Адлер, нет ребят в тяжелом состоянии, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Минздрав РФ.Оказание детям медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. Планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы.Еще 38 детей и 11 взрослых без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяли анализы и назначили противовирусную терапию, добавили в министерстве.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А.Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
саратов
саратовская область
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чп с детьми в поезде тюмень-адлер, минздрав рф, саратов, саратовская область, адлер, происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер

Среди заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер нет пациентов в тяжелом состоянии - Минздрав

12:45 21.12.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Среди госпитализированных детей, следовавших в поезде Тюмень – Адлер, нет ребят в тяжелом состоянии, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Минздрав РФ.
"86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ, семеро из них – в состоянии средней степени тяжести, с температурой. Остальные – в удовлетворительном (состоянии)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Оказание детям медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. Планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы.
Еще 38 детей и 11 взрослых без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяли анализы и назначили противовирусную терапию, добавили в министерстве.
В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А.
Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.
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ЧП с детьми в поезде Тюмень-АдлерМинздрав РФСаратовСаратовская областьАдлерПроисшествия
 
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