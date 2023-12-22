https://crimea.ria.ru/20231222/otravlenie-detey-v-lagere-v-krymu---soobschenie-proveryaet-rospotrebnazor-1133733201.html

Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор

Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку сообщения об отравлении детей в одном из детских оздоровительных лагерей Евпатории. Такую информацию РИА Новости... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T12:43

2023-12-22T12:43

2023-12-22T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку сообщения об отравлении детей в одном из детских оздоровительных лагерей Евпатории. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.При этом, по ее данным, в медицинские стационары дети из данного учреждения не поcтупали.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравились восемь детей. Предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выжившихКак в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиЧетыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело

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роспотребнадзор, наталья пеньковская, новости крыма, крым, евпатория, происшествия, отравление