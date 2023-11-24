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Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело
Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело
Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T14:07
2023-11-24T14:07
ростовская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дети
общество
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что тела четырех несовершеннолетних с признаками отравления окисью углерода (угарным газом – ред.) были обнаружены в частном доме на хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области накануне. Установлено, что дети находились дома одни, без родителей."Следственными органами регионального СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Председатель СК России поручил региональному руководителю ведомства доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах трагедии.Накануне в МЧС России уточняли, что отравляющий газ пошел от печи, установленной в жилище.Ранее в Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. Также из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновника в трагедии осудили.Кроме того, в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлекли сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газВ Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибВ Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело

СК возбудил дело после отравления четырех детей угарным газом в Ростовской области

14:07 24.11.2023
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что тела четырех несовершеннолетних с признаками отравления окисью углерода (угарным газом – ред.) были обнаружены в частном доме на хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области накануне. Установлено, что дети находились дома одни, без родителей.
"Следственными органами регионального СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил региональному руководителю ведомства доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах трагедии.
Накануне в МЧС России уточняли, что отравляющий газ пошел от печи, установленной в жилище.
Ранее в Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. Также из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновника в трагедии осудили.
Кроме того, в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлекли сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".
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