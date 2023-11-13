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В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом
В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом
В Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Прокуратурой Крыма организована... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T13:04
2023-11-13T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Прокуратурой Крыма организована проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел накануне в селе Кировское Черноморского района.По предварительной информации, трагедия произошла из-за ненадлежащей работы водонагревательного газового котла, который находился в ванной. Хозяин дома погиб, его сожительница сейчас в реанимации.Кроме того, по информации правоохранителей, трое несовершеннолетних детей пары не пострадали и сейчас находятся у родственников.По данным Следкома Крыма и Севастополя, газовый котел ранее установил в доме погибшего мужчины брат его гражданской жены, у которого нет должного образования. Котел был подключен к баллонному газу, а в ванной комнате не было вытяжки.Установить все обстоятельства случившегося предстоит следователям Раздольненского межрайонного следственного отдела. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.Ранее из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновного в трагедии осудили.Также в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииВ Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погиб
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, происшествия, черноморский район, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, новости
В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом

В Крыму 51-летний мужчина умер от отравления угарным газом – идет проверка прокуратуры

13:04 13.11.2023 (обновлено: 13:25 13.11.2023)
 
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Запорожская область получила 89 машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Прокуратурой Крыма организована проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел накануне в селе Кировское Черноморского района.
По предварительной информации, трагедия произошла из-за ненадлежащей работы водонагревательного газового котла, который находился в ванной. Хозяин дома погиб, его сожительница сейчас в реанимации.
Кроме того, по информации правоохранителей, трое несовершеннолетних детей пары не пострадали и сейчас находятся у родственников.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в Telegram-сообщении республиканской прокуратуры.
По данным Следкома Крыма и Севастополя, газовый котел ранее установил в доме погибшего мужчины брат его гражданской жены, у которого нет должного образования. Котел был подключен к баллонному газу, а в ванной комнате не было вытяжки.
Установить все обстоятельства случившегося предстоит следователям Раздольненского межрайонного следственного отдела. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
Ранее из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновного в трагедии осудили.
Также в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".
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КрымПроисшествияЧерноморский районПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомНовости КрымаНовости
 
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