https://crimea.ria.ru/20231113/v-chernomorskom-rayone-kryma-semya-otravilas-ugarnym-gazom-1132754631.html

В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом

В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом

В Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Прокуратурой Крыма организована... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T13:04

2023-11-13T13:04

2023-11-13T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму 51-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом, его 40-летняя сожительница сейчас находится в реанимации. Прокуратурой Крыма организована проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел накануне в селе Кировское Черноморского района.По предварительной информации, трагедия произошла из-за ненадлежащей работы водонагревательного газового котла, который находился в ванной. Хозяин дома погиб, его сожительница сейчас в реанимации.Кроме того, по информации правоохранителей, трое несовершеннолетних детей пары не пострадали и сейчас находятся у родственников.По данным Следкома Крыма и Севастополя, газовый котел ранее установил в доме погибшего мужчины брат его гражданской жены, у которого нет должного образования. Котел был подключен к баллонному газу, а в ванной комнате не было вытяжки.Установить все обстоятельства случившегося предстоит следователям Раздольненского межрайонного следственного отдела. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.Ранее из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновного в трагедии осудили.Также в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииВ Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погиб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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