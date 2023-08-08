https://crimea.ria.ru/20230808/master-krymgazsetey-otvetit-za-smert-rebenka-ot-otravleniya-gazom-1130602365.html

Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом

Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом

В Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T12:16

2023-08-08T12:16

2023-08-08T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым мастер "Крымгазсетей" обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд.По данным крымского Следкома, в обязанности мастера входил контроль за качественным выполнением работ по техобслуживанию внутридомовых газопроводов и газового оборудования. Плановое ежегодное ТО в частном доме по улице Затрубченко должны были провести в мае 2022 года, однако этого сделано не было.В результате, как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января 2023 года в домовладении произошло скопление окиси углерода, повлекшее смерть трехлетнего ребенка.Аналогичный случай произошел в марте в Феодосии. В результате скопления угарного газа отравилась семья из четырех человек, из них двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииПожилая пара погибла в Крыму - Следком проводит проверку

https://crimea.ria.ru/20230329/nashli-mertvym-v-vannoy-v-krymu-vyyasnyayut-prichinu-smerti-podrostka-1127850511.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, крымгазсети, закон и право, общество