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Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом
Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом
В Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T12:16
2023-08-08T12:12
крым
бахчисарай
прокуратура республики крым
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происшествия
крымгазсети
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым мастер "Крымгазсетей" обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд.По данным крымского Следкома, в обязанности мастера входил контроль за качественным выполнением работ по техобслуживанию внутридомовых газопроводов и газового оборудования. Плановое ежегодное ТО в частном доме по улице Затрубченко должны были провести в мае 2022 года, однако этого сделано не было.В результате, как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января 2023 года в домовладении произошло скопление окиси углерода, повлекшее смерть трехлетнего ребенка.Аналогичный случай произошел в марте в Феодосии. В результате скопления угарного газа отравилась семья из четырех человек, из них двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииПожилая пара погибла в Крыму - Следком проводит проверку
https://crimea.ria.ru/20230329/nashli-mertvym-v-vannoy-v-krymu-vyyasnyayut-prichinu-smerti-podrostka-1127850511.html
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крым, бахчисарай, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, крымгазсети, закон и право, общество
Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка от отравления газом

В Бахчисарае из-за утечки газа умер ребенок – мастера "Крымгазсетей" обвиняют в халатности

12:16 08.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"Как полагает следствие, обвиняемый не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в одной из квартир Бахчисарая. В результате утечки угарного газа 22 января текущего года от отравления скончалась малолетняя девочка 2019 года рождения, которая находилась с матерью в ванной комнате", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым мастер "Крымгазсетей" обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд.
По данным крымского Следкома, в обязанности мастера входил контроль за качественным выполнением работ по техобслуживанию внутридомовых газопроводов и газового оборудования. Плановое ежегодное ТО в частном доме по улице Затрубченко должны были провести в мае 2022 года, однако этого сделано не было.
В результате, как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января 2023 года в домовладении произошло скопление окиси углерода, повлекшее смерть трехлетнего ребенка.
Аналогичный случай произошел в марте в Феодосии. В результате скопления угарного газа отравилась семья из четырех человек, из них двое детей.
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КрымБахчисарайПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомПроисшествияКрымгазсетиЗакон и правоОбщество
 
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