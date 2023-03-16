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Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии

Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T12:10

2023-03-16T12:10

2023-03-16T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в четверг в доме на бульваре Старшинова. По предварительной информации, оказалась перекрыта установленная в квартире вытяжка. Пострадавшая семья госпитализирована.На место происшествия выезжал прокурор Феодосии Роман Штрыков. В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Кроме того, специалисты оценят действия управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона и предоставлении услуг по газоснабжению.В крымском управлении Следкома России уточнили, что родители госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, а двое детей - мальчик 2006-го и девочка 2010-го годов рождения - в детскую больницу. Угроза жизни пострадавших отсутствует. Следователи с участием газовой службы провели осмотр квартиры, опросили соседей и пострадавших родителей. Закон о газовой безопасностиСовет по вопросам газификации субъектов РФ с 2021 года говорит о необходимости на законодательном уровне закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов, так как причиной происшествий в 72% случаев является отсутствие тяги в них. Решить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В феврале она заявила, что полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий.Замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииПожилая пара погибла в Крыму - Следком проводит проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, феодосия, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество