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Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии
Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии
Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T12:10
2023-03-16T12:10
2023-03-16T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в четверг в доме на бульваре Старшинова. По предварительной информации, оказалась перекрыта установленная в квартире вытяжка. Пострадавшая семья госпитализирована.На место происшествия выезжал прокурор Феодосии Роман Штрыков. В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Кроме того, специалисты оценят действия управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона и предоставлении услуг по газоснабжению.В крымском управлении Следкома России уточнили, что родители госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, а двое детей - мальчик 2006-го и девочка 2010-го годов рождения - в детскую больницу. Угроза жизни пострадавших отсутствует. Следователи с участием газовой службы провели осмотр квартиры, опросили соседей и пострадавших родителей. Закон о газовой безопасностиСовет по вопросам газификации субъектов РФ с 2021 года говорит о необходимости на законодательном уровне закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов, так как причиной происшествий в 72% случаев является отсутствие тяги в них. Решить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В феврале она заявила, что полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий.Замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибТрое детей умерли от отравления в Ростовской области: семья в реанимацииПожилая пара погибла в Крыму - Следком проводит проверку
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газ, феодосия, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество
Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии
Прокуратура Крыма: в Феодосии семья с двумя детьми отравилась угарным газом
12:10 16.03.2023 (обновлено: 12:24 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел в четверг в доме на бульваре Старшинова. По предварительной информации, оказалась перекрыта установленная в квартире вытяжка. Пострадавшая семья госпитализирована.
"В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, которые доставлены в учреждение здравоохранения. В настоящее им оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировали в прокуратуре.
На место происшествия выезжал прокурор Феодосии Роман Штрыков. В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Кроме того, специалисты оценят действия управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона и предоставлении услуг по газоснабжению.
В крымском управлении Следкома России уточнили, что родители госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, а двое детей - мальчик 2006-го и девочка 2010-го годов рождения - в детскую больницу. Угроза жизни пострадавших отсутствует. Следователи с участием газовой службы провели осмотр квартиры, опросили соседей и пострадавших родителей.
"Работниками "Крымгазсети" с помощью специальных приборов были проверены квартиры подъезда, угарный газ обнаружен только в помещении, где проживала указанная семья. Также выявлено, что при установке на кухне вытяжки был закрыт вентиляционный канал, что повлекло проникновение угарного газа в помещение", - подчеркнули в СК
Закон о газовой безопасности
Совет по вопросам газификации субъектов РФ с 2021 года говорит о необходимости на законодательном уровне закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов, так как причиной происшествий в 72% случаев является отсутствие тяги в них. Решить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В феврале она заявила
, что полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий.
Замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.
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