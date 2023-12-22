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Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
Качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" в связи с... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T13:38
2023-12-22T13:38
2023-12-22T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" в связи с распространением в интернете информации об отравлении детей привозной водой в одном из детских лагерей Крыма.Сообщение об отравлении детей в детском лагере в Евпатории распространилось в социальных сетях в пятницу. В сообщениях отмечалось, что причиной отравления предположительно могла стать вода, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения. По данным компании "Вода Крыма", в евпаторийском поселке Заозерном и микрорайоне Лимановка из-за проведения ремонта на сетях действительно отключали воду в период с часу ночи 20 декабря до 14 часов 21 числа. На время ограничения был организован подвоз питьевой воды населению и в социально значимые объекты. В частности – в местную школу, амбулаторию, санатории "Юность" и"Бригантина".Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку сообщения об отравлении детей в Евпатории, сообщала ранее РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено делоБолее 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской областиЧетыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело
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Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"
Качество привозной воды соответствует нормам – "Вода Крыма"
13:38 22.12.2023 (обновлено: 13:39 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" в связи с распространением в интернете информации об отравлении детей привозной водой в одном из детских лагерей Крыма.
Сообщение об отравлении детей в детском лагере в Евпатории распространилось в социальных сетях в пятницу. В сообщениях отмечалось, что причиной отравления предположительно могла стать вода, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.
По данным компании "Вода Крыма", в евпаторийском поселке Заозерном и микрорайоне Лимановка из-за проведения ремонта на сетях действительно отключали воду в период с часу ночи 20 декабря до 14 часов 21 числа. На время ограничения был организован подвоз питьевой воды населению и в социально значимые объекты. В частности – в местную школу, амбулаторию, санатории "Юность" и"Бригантина".
"Жалоб на качество воды или самочувствие после ее использования из других объектов не поступало. Перед выходом на линию емкость автоцистерны прошла обязательное обеззараживание, что подтверждается актом лабораторного контроля. Качество питьевой воды по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным, химическим, радиологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН", – сказано в сообщении пресс-службы.
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку сообщения об отравлении детей в Евпатории, сообщала ранее РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
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