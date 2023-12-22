https://crimea.ria.ru/20231222/soobschenie-ob-otravlenii-vodoy-v-krymskom-lagere--otvet-vody-kryma-1133734993.html

Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"

Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"

Качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" в связи с... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T13:38

2023-12-22T13:38

2023-12-22T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма" в связи с распространением в интернете информации об отравлении детей привозной водой в одном из детских лагерей Крыма.Сообщение об отравлении детей в детском лагере в Евпатории распространилось в социальных сетях в пятницу. В сообщениях отмечалось, что причиной отравления предположительно могла стать вода, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения. По данным компании "Вода Крыма", в евпаторийском поселке Заозерном и микрорайоне Лимановка из-за проведения ремонта на сетях действительно отключали воду в период с часу ночи 20 декабря до 14 часов 21 числа. На время ограничения был организован подвоз питьевой воды населению и в социально значимые объекты. В частности – в местную школу, амбулаторию, санатории "Юность" и"Бригантина".Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку сообщения об отравлении детей в Евпатории, сообщала ранее РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено делоБолее 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской областиЧетыре ребенка погибли от отравления угарным газом - СК возбудил дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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