Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей
Пять человек погибли от отравления бытовым газом в Ростовской области – трое из них дети
© пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и СевастополюСК РФ
© пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли от отравления бытовым газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело, сообщает региональный Telegram-канал ведомства.
В следственное управление СК РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в арендованной квартире, расположенной в городе Каменске-Шахтинском, 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех малолетних детей 5, 7 и 9 лет с признаками отравления бытовым газом.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что следователями выполнен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято газовое оборудование и иные предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение необходимых экспертиз.
В ноябре прошлого года четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области.
В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. Также из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновника в трагедии осудили.
Кроме того, в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлекли сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".
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