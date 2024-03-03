https://crimea.ria.ru/20240303/pyat-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-gazom--iz-nikh-troe-malenkikh-detey-1135377720.html

Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей

Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей

Пять человек, в том числе трое детей, погибли от отравления бытовым газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T15:32

2024-03-03T15:32

2024-03-03T15:32

ростовская область

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

газ

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дети

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли от отравления бытовым газом в Ростовской области. Следком возбудил уголовное дело, сообщает региональный Telegram-канал ведомства.В следственное управление СК РФ по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в арендованной квартире, расположенной в городе Каменске-Шахтинском, 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех малолетних детей 5, 7 и 9 лет с признаками отравления бытовым газом.В ведомстве рассказали, что следователями выполнен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято газовое оборудование и иные предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение необходимых экспертиз.В ноябре прошлого года четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области.В Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом. Также из-за неисправного газового котла в Крыму угорел ребенок, виновника в трагедии осудили.Кроме того, в Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла девочка 2019 года рождения. К ответственности привлекли сотрудник ГУП РК "Крымгазсети".Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газВ Симферополе семья отравилась угарным газом: один человек погибВ Черноморском районе Крыма семья отравилась угарным газом

https://crimea.ria.ru/20231205/otravleniya-ugarnym-gazom-i-drugie-tragedii-kak-izbezhat-bedy-1133330106.html

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), газ, происшествия, дети, безопасность