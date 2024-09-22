https://crimea.ria.ru/20240922/troe-detey-skonchalis-posle-uzhina-pelmenyami-i-kuritsey-1140518374.html

Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей

Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей

В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и крицей, а утром у всех проявились признаки отравления, трое из четверых детей скончались. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T09:42

2024-09-22T09:42

2024-09-22T09:42

отравление

дети

республика хакасия

красноярский край

происшествия

многодетная семья

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и крицей, а утром у всех проявились признаки отравления, трое из четверых детей скончались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, в селе Красная Сопка Назаровского района проживала семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября у всех появились признаки пищевого отравления.Позже по информации РИА Новости, в Следкоме сообщили, что скончался еще один ребенок, его возраст уточняется.В краевом СК уточнили, что курицу и пельмени, которые семья ела за ужином, они приобрели в местном магазине. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

республика хакасия

красноярский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, дети, республика хакасия, красноярский край, происшествия, многодетная семья, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин