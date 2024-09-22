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Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей
Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей
В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и крицей, а утром у всех проявились признаки отравления, трое из четверых детей скончались. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T09:42
2024-09-22T09:42
отравление
дети
республика хакасия
красноярский край
происшествия
многодетная семья
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и крицей, а утром у всех проявились признаки отравления, трое из четверых детей скончались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По версии следствия, в селе Красная Сопка Назаровского района проживала семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября у всех появились признаки пищевого отравления.Позже по информации РИА Новости, в Следкоме сообщили, что скончался еще один ребенок, его возраст уточняется.В краевом СК уточнили, что курицу и пельмени, которые семья ела за ужином, они приобрели в местном магазине. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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отравление, дети, республика хакасия, красноярский край, происшествия, многодетная семья, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
Трое детей скончались после ужина пельменями и курицей

После ужина пельменями с курицей в Красноярском крае скончались трое детей

09:42 22.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и крицей, а утром у всех проявились признаки отравления, трое из четверых детей скончались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в селе Красная Сопка Назаровского района проживала семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября у всех появились признаки пищевого отравления.
"Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей – 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице", - говорится в сообщении.
Позже по информации РИА Новости, в Следкоме сообщили, что скончался еще один ребенок, его возраст уточняется.
В краевом СК уточнили, что курицу и пельмени, которые семья ела за ужином, они приобрели в местном магазине. Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ОтравлениедетиРеспублика ХакасияКрасноярский крайПроисшествияМногодетная семьяНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр Бастрыкин
 
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