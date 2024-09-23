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Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае

Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае

В сельском магазине в Красноярском крае, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T09:47

2024-09-23T09:47

2024-09-23T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В сельском магазине в Красноярском крае, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.Отмечается, что за 2024 год на продукцию животного происхождения в адрес магазина оформлялся только 41 ветеринарный сопроводительный документ, а на пельмени такие документы в адрес предпринимателя поступали лишь два раза.Что касается ветеринарных документов на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, часть которых могла употребить пострадавшая семья, то они были оформлены владельцем магазина только 23 сентября. То есть в день, когда от отравления уже скончались все четверо детей семейной пары.Это пельмени от производителей из Алтайского края, Республики Хакасия, Челябинской и Новосибирской областей. Уточняется, что мясная продукция (мясо птицы, субпродукты куриные) поступала в магазин также от разных производителей, в числе которых компании из Алтайского края, а также Брянской, Белгородской, Свердловской и Иркутской областей.Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.Как предварительно установило следствие, смерть детей "наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества". Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, красноярский край, происшествия, отравление