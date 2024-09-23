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Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае
Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае
В сельском магазине в Красноярском крае, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T09:47
2024-09-23T09:51
россия
новости
красноярский край
происшествия
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В сельском магазине в Красноярском крае, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.Отмечается, что за 2024 год на продукцию животного происхождения в адрес магазина оформлялся только 41 ветеринарный сопроводительный документ, а на пельмени такие документы в адрес предпринимателя поступали лишь два раза.Что касается ветеринарных документов на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, часть которых могла употребить пострадавшая семья, то они были оформлены владельцем магазина только 23 сентября. То есть в день, когда от отравления уже скончались все четверо детей семейной пары.Это пельмени от производителей из Алтайского края, Республики Хакасия, Челябинской и Новосибирской областей. Уточняется, что мясная продукция (мясо птицы, субпродукты куриные) поступала в магазин также от разных производителей, в числе которых компании из Алтайского края, а также Брянской, Белгородской, Свердловской и Иркутской областей.Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.Как предварительно установило следствие, смерть детей "наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества". Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов Отравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело
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россия, новости, красноярский край, происшествия, отравление
Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае

После отравления семьи проведена проверка в магазине под Красноярском - выявлены нарушения

09:47 23.09.2024 (обновлено: 09:51 23.09.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСанитарно-карантинный контроль в аэропорту Челябинска
Санитарно-карантинный контроль в аэропорту Челябинска - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В сельском магазине в Красноярском крае, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

"По результатам анализа ФГИС (Федеральная государственная информационная система Федеральной службы по аккредитации – ред.) "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за 2024 год на продукцию животного происхождения в адрес магазина оформлялся только 41 ветеринарный сопроводительный документ, а на пельмени такие документы в адрес предпринимателя поступали лишь два раза.
Что касается ветеринарных документов на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, часть которых могла употребить пострадавшая семья, то они были оформлены владельцем магазина только 23 сентября. То есть в день, когда от отравления уже скончались все четверо детей семейной пары.
Это пельмени от производителей из Алтайского края, Республики Хакасия, Челябинской и Новосибирской областей. Уточняется, что мясная продукция (мясо птицы, субпродукты куриные) поступала в магазин также от разных производителей, в числе которых компании из Алтайского края, а также Брянской, Белгородской, Свердловской и Иркутской областей.
Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.
Как предварительно установило следствие, смерть детей "наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества". Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.
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РоссияНовостиКрасноярский крайПроисшествияОтравление
 
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