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Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае
Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае
Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:06
2024-09-23T13:25
отравление
красноярский край
новости
происшествия
россия
прокуратура красноярского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура Красноярского края после смерти четырех детей семьи. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.По информации прокуратуры, семья держала подсобное хозяйство и домашних животных. Показания о покупке в магазине куриного мяса не подтвердились. Зампрокурора края, который лично выезжал на место, где проживает семья, поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму.Кроме того, даны указания установить круг лиц, которые покупали аналогичные продукты питания в этом магазине, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции.В квартире семьи изъяты продукты питания и сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, который находился в шкафу. В холодильнике обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, его тоже проверят. Исследуются и растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире."С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее пострадавшая семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Они проживали в собственном доме, воспитывали четверых малолетних детей. Трое из них посещали школу. Длительное время супруги работали в местных организациях. Со стороны администрации сельского совета, органов образования и работодателей негативных характеристик семьи в уполномоченные органы не поступало."Ход и результаты расследования уголовного дела (проведение судебно-медицинских и химических экспертиз, следственные действия), прокурорской проверки находятся на особом контроле прокурора края", - отметили в прокуратуре.22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать погибших от отравления детей дала показанияСмертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовОтравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации
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отравление, красноярский край, новости, происшествия, россия, прокуратура красноярского края
Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края назвала новую версию смертельного отравления семьи

12:06 23.09.2024 (обновлено: 13:25 23.09.2024)
 
© Прокуратура Красноярского краяМногодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства.
Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства.
© Прокуратура Красноярского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура Красноярского края после смерти четырех детей семьи. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.
"Помимо двух основных версий (отравление продуктами питания и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества), заместитель прокурора края Евгений Мостовой поручил отработать версию об отравлении семьи употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, семья держала подсобное хозяйство и домашних животных. Показания о покупке в магазине куриного мяса не подтвердились. Зампрокурора края, который лично выезжал на место, где проживает семья, поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму.
Кроме того, даны указания установить круг лиц, которые покупали аналогичные продукты питания в этом магазине, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции.
"Также даны поручения установить характер взаимоотношений в семье, психическое состояние взрослых и детей перед трагедией, имелись ли у семьи кредитные обязательства и их размеры", - уточняют в прокуратуре Красноярского края.
В квартире семьи изъяты продукты питания и сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, который находился в шкафу. В холодильнике обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, его тоже проверят. Исследуются и растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире.
"С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - добавили в надзорном ведомстве.
Ранее пострадавшая семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Они проживали в собственном доме, воспитывали четверых малолетних детей. Трое из них посещали школу. Длительное время супруги работали в местных организациях. Со стороны администрации сельского совета, органов образования и работодателей негативных характеристик семьи в уполномоченные органы не поступало.
"Ход и результаты расследования уголовного дела (проведение судебно-медицинских и химических экспертиз, следственные действия), прокурорской проверки находятся на особом контроле прокурора края", - отметили в прокуратуре.
22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.
По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.
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