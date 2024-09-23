https://crimea.ria.ru/20240923/sledstvie-nazvalo-novuyu-versiyu-otravleniya-semya-v-krasnoyarskom-krae-1140539991.html

Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае

Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае

Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T12:06

2024-09-23T12:06

2024-09-23T13:25

отравление

красноярский край

новости

происшествия

россия

прокуратура красноярского края

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140540181_13:0:1448:807_1920x0_80_0_0_5eb9c96b553cde255356f368f9cefe89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Многодетная семья Красноярского края могла отравиться продуктами собственного хозяйства. Это одна из новых версий, которую рассматривает прокуратура Красноярского края после смерти четырех детей семьи. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.По информации прокуратуры, семья держала подсобное хозяйство и домашних животных. Показания о покупке в магазине куриного мяса не подтвердились. Зампрокурора края, который лично выезжал на место, где проживает семья, поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму.Кроме того, даны указания установить круг лиц, которые покупали аналогичные продукты питания в этом магазине, выяснить, имелись ли у них жалобы на состояние здоровья, проверить объем реализованной продукции.В квартире семьи изъяты продукты питания и сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, который находился в шкафу. В холодильнике обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, его тоже проверят. Исследуются и растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире."С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей", - добавили в надзорном ведомстве.Ранее пострадавшая семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Они проживали в собственном доме, воспитывали четверых малолетних детей. Трое из них посещали школу. Длительное время супруги работали в местных организациях. Со стороны администрации сельского совета, органов образования и работодателей негативных характеристик семьи в уполномоченные органы не поступало."Ход и результаты расследования уголовного дела (проведение судебно-медицинских и химических экспертиз, следственные действия), прокурорской проверки находятся на особом контроле прокурора края", - отметили в прокуратуре.22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать погибших от отравления детей дала показанияСмертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовОтравились неизвестным веществом: пять человек умерли и 11 в реанимации

красноярский край

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, красноярский край, новости, происшествия, россия, прокуратура красноярского края