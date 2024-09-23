Рейтинг@Mail.ru
Мать погибших от отравления детей дала показания - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240923/mat-pogibshikh-ot-otravleniya-detey-dala-pokazaniya-1140538787.html
Мать погибших от отравления детей дала показания
Мать погибших от отравления детей дала показания - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Мать погибших от отравления детей дала показания
Мать четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления пищи не добавляла. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T11:16
2024-09-23T11:16
красноярский край
отравление
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140538673_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_7b998fd8517a537ab426e4d4193deac4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мать четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления пищи не добавляла. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.По словам женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. "В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг ели курицу с картошкой, а дети пельмени. По ее словам, посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы", - рассказали в ведомстве.По версии следствия, причиной отравления могло стать неизвестное вещество.Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых, уточнили в СК.В рамках расследования уголовного дела назначена и проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам питания и веществам для определения их состава и влияния на организм человека.К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России, добавили в ведомстве.Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
красноярский край
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140538673_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a3b4a0c84fe4f97140f678a91ed084f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, отравление, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, россия
Мать погибших от отравления детей дала показания

В Красноярском крае следователи допросили мать погибших от отравления детей

11:16 23.09.2024
 
© ГСУ СК России по Красноярскому краюБольница в Красноярском крае, куда попала отравившаяся неизвестным веществом семья
Больница в Красноярском крае, куда попала отравившаяся неизвестным веществом семья
© ГСУ СК России по Красноярскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мать четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления пищи не добавляла. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По словам женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу.
"В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг ели курицу с картошкой, а дети пельмени. По ее словам, посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, причиной отравления могло стать неизвестное вещество.
"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная - употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом", - говорится в сообщении.
Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых, уточнили в СК.
В рамках расследования уголовного дела назначена и проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам питания и веществам для определения их состава и влияния на организм человека.
К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России, добавили в ведомстве.
Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.
По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов
Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверку
В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
 
Красноярский крайОтравлениеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей
11:30Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма
11:27Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
11:16Мать погибших от отравления детей дала показания
10:48Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
10:36"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
10:2115 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-Балкарии
10:0050 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
09:54На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело
09:47Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае
09:40В Крыму вынесли приговор украинскому шпиону
09:28Шторм с градом и смерчами накроет Сочи
09:05Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
08:49Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
08:31Два года референдумам в новых регионах: как это было
08:11Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение
07:46Киев атаковал дронами российские регионы
07:36Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя
06:58В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
06:32Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
Лента новостейМолния