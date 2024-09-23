https://crimea.ria.ru/20240923/mat-pogibshikh-ot-otravleniya-detey-dala-pokazaniya-1140538787.html

Мать погибших от отравления детей дала показания

Мать погибших от отравления детей дала показания - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Мать погибших от отравления детей дала показания

Мать четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления пищи не добавляла. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T11:16

2024-09-23T11:16

2024-09-23T11:16

красноярский край

отравление

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Мать четверых детей, погибших от отравления токсичным веществом, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления пищи не добавляла. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.По словам женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. "В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг ели курицу с картошкой, а дети пельмени. По ее словам, посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы", - рассказали в ведомстве.По версии следствия, причиной отравления могло стать неизвестное вещество.Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых, уточнили в СК.В рамках расследования уголовного дела назначена и проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам питания и веществам для определения их состава и влияния на организм человека.К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России, добавили в ведомстве.Как сообщалось, 22 сентября в селе Красная Сопка многодетная семья – двое взрослых и четверо детей в возрасте 6-13 лет – отравилась после того, как накануне поела на ужин курицу и пельмени. выяснилось, что продукты были куплены в местном сельском магазине. В течение дня стало известно, что трое детей умерли в больнице. В понедельник, 23 сентября, в региональном главке СК сообщили, что четвертый ребенок в семье также скончался, а родители пришли в сознание. Известно, что мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.По данным регионального Россельхознадзора, в сельском магазине, где многодетная семья купила продукты и в результате их употребления попала в больницу с тяжелым отравлением, выявлены нарушения ветеринарных требований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

красноярский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, отравление, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, россия