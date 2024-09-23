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В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей

В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей - РИА Новости Крым, 23.09.2024

В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей

На минувших выходных туристы в горах Крыма вызывали спасателей более 10 раз, спасено 15 человек. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T11:51

2024-09-23T11:51

2024-09-23T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. На минувших выходных туристы в горах Крыма вызывали спасателей более 10 раз, спасено 15 человек. Об этом сообщает МЧС Крыма."Для оказания помощи на прошедших выходных спасателями "КРЫМ – СПАС" осуществлено 16 выездов. Спасено 15 человек, в том числе пять детей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Дважды помощь в горах оказывали алуштинские спасатели. 21 сентября в 21.15 поступила информации, что в районе Ангарского перевала заблудились две девушки. На место выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда.В воскресенье поступило сообщение, что на горе Чатыр-Даг мужчина оступился и получил травму ноги. На его поиски отправились четверо спасателей дежурной смены и один сотрудник регионального отделения "РОССОЮЗСПАС" Республики Крым."Пострадавшего обнаружили в р-не рощи Секвой, передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели иммобилизовали травмированную конечность и транспортировали его к прибывшей бригаде скорой помощи", - добавляют в чрезвычайном ведомстве.Также 22 сентября дважды на поиски людей, заблудившихся на горе Меганом, выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС"."Вчера вечером на горе Меганом заблудилась семейная пара. В связи с наступлением темноты самостоятельно найти обратный путь люди не смогли", - сообщают в МЧС Крыма.Мужчину и женщину нашли на юго-восточной части горы Меганом. В пешем порядке их сопроводили к подножию горы, в медпомощи они не нуждались.Вечером поступил сигнал, что на мысе Меганом заблудились три девушки с 8-летним ребенком. Дежурная смена Судакского АСО совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым в течение часа обнаружили девушек и ребенка в районе маяка мыса Меганом и вывели их к личному автомобилю. Медпомощь им также не понадобилась.В МЧС Крыма напоминают, что, отправляясь в горы, нужно заранее рассчитывать время возвращения, иметь при себе запас воды и еды, правильно выбирать одежду и обувь.Читайте также на РИА Новости Крым:70 человек спасли в горах Крыма с начала годаВ горах Крыма спасли двух туристовСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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