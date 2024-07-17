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Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
В горах Бахчисарайского района спасатели семь часов искали потерявшегося туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T10:02
2024-07-17T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района спасатели семь часов искали потерявшегося туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Мужчина был в пешем походе уже третий день. Начал он свой маршрут из села Терновка (Балаклавский район). В горно-лесной зоне Бахчисарайского района турист сбился с тропы и потерял ориентиры. Кроме этого, он шел по непромаркированному маршруту", - рассказали подробности спасатели.Мужчина потерялся в районе стоянки "Чайный домик" днем во вторник. Поиски велись до ночи.Мужчина не нуждался в медицинской помощи, спасатели сопроводили его к служебному автомобилю и доставили в село Соколиное.Накануне ночью спасатели искали на горе Аю-Даг двух туристов, которые с наступлением темноты сбились с тропы и не смогли самостоятельно выйти к знакомой местности. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСо скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, горы, горы крыма, мчс крыма, общество, новости крыма
Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста

В горах Бахчисарайского района Крыма семь часов искали заблудившегося туриста

10:02 17.07.2024
 
© МЧС Республики КрымВ горах Бахчисарайского района спасатели семь часов искали потерявшегося туриста
В горах Бахчисарайского района спасатели семь часов искали потерявшегося туриста
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района спасатели семь часов искали потерявшегося туриста. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Мужчина был в пешем походе уже третий день. Начал он свой маршрут из села Терновка (Балаклавский район). В горно-лесной зоне Бахчисарайского района турист сбился с тропы и потерял ориентиры. Кроме этого, он шел по непромаркированному маршруту", - рассказали подробности спасатели.
Мужчина потерялся в районе стоянки "Чайный домик" днем во вторник. Поиски велись до ночи.

"Всего в ходе поисков спасателями было обследовано около 12 км местности. Работа осложнялась отсутствием связи с мужчиной и наступлением темного времени суток. Спустя семь часов мужчина был обнаружен в районе горы Аю-Тешик", - отметили в МЧС.

Мужчина не нуждался в медицинской помощи, спасатели сопроводили его к служебному автомобилю и доставили в село Соколиное.
Накануне ночью спасатели искали на горе Аю-Даг двух туристов, которые с наступлением темноты сбились с тропы и не смогли самостоятельно выйти к знакомой местности.
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