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Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T07:36
2024-07-10T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Для спасения туриста спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, мужчину спустили в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовали три человека и одна единица техники.Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склонаТурист заблудился в горах Бахчисарайского района КрымаВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчину
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5
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96
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Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

Со скалы возле Ай-Петри в Крыму спасатели сняли заблудившегося туриста

07:36 10.07.2024 (обновлено: 07:38 10.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукГора Ай-Петри
Гора Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.

"При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью, в данном месте была устойчивая сотовая связь, и спасатели получили информацию о его местонахождении", – сказано в сообщении ведомства.

Для спасения туриста спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, мужчину спустили в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовали три человека и одна единица техники.
Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.
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Ай-ПетриНовости КрымаГоры КрымаТуризм в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПроисшествия
 
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