https://crimea.ria.ru/20240710/so-skaly-vozle-ay-petri-snyali-zabludivshegosya-turista-1138728108.html

Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T07:36

2024-07-10T07:36

2024-07-10T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Для спасения туриста спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, мужчину спустили в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовали три человека и одна единица техники.Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склонаТурист заблудился в горах Бахчисарайского района КрымаВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчину

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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