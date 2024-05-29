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Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона

Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона

Турист заблудился на Ай-Петри в Ялте. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:05

2024-05-29T14:05

2024-05-29T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Турист заблудился на Ай-Петри в Ялте. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.На помощь ему выехали пять сотрудников дежурной смены Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели обнаружили молодого человека в районе верхней части Алупкинской тропы."Как выяснилось, он, поднимаясь по Алупкинской тропе, сбился с маршрута и оказался на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели проложили веревочные перила и с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали его в безопасное место", - уточнили в МЧС РК.По информации спасателей, в медицинской помощи турист не нуждался.В Крыму сотрудники МЧС регулярно проводят учения по спасению людей в горах. В прошлом году прошла тренировка на Чатыр-Даге по спасению человека из пещеры.За прошлый год сотрудники "Крым-спас" спасли более 600 человеческих жизней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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