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Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона
Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона
Турист заблудился на Ай-Петри в Ялте. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:05
2024-05-29T14:05
2024-05-29T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Турист заблудился на Ай-Петри в Ялте. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.На помощь ему выехали пять сотрудников дежурной смены Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели обнаружили молодого человека в районе верхней части Алупкинской тропы."Как выяснилось, он, поднимаясь по Алупкинской тропе, сбился с маршрута и оказался на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели проложили веревочные перила и с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали его в безопасное место", - уточнили в МЧС РК.По информации спасателей, в медицинской помощи турист не нуждался.В Крыму сотрудники МЧС регулярно проводят учения по спасению людей в горах. В прошлом году прошла тренировка на Чатыр-Даге по спасению человека из пещеры.За прошлый год сотрудники "Крым-спас" спасли более 600 человеческих жизней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировалиВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона
Заблудившегося на Ай-Петри туриста эвакуировали спасатели со сложного скального склона
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Турист заблудился на Ай-Петри в Ялте. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"Вчера в 16:30 в службу спасения поступила информация, что молодой человек во время туристической прогулки заблудился под плато Ай-Петри. Самостоятельно продолжить движение не может", – говорится в сообщении.
На помощь ему выехали пять сотрудников дежурной смены Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Спасатели обнаружили молодого человека в районе верхней части Алупкинской тропы.
"Как выяснилось, он, поднимаясь по Алупкинской тропе, сбился с маршрута и оказался на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели проложили веревочные перила и с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали его в безопасное место", - уточнили в МЧС РК.
По информации спасателей, в медицинской помощи турист не нуждался.
В Крыму сотрудники МЧС регулярно проводят учения по спасению людей в горах. В прошлом году прошла тренировка
на Чатыр-Даге по спасению человека из пещеры.
За прошлый год сотрудники "Крым-спас" спасли
более 600 человеческих жизней.
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