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Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма

Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма

Ночью в Крыму искали заблудившегося в горах туриста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T09:52

2023-08-13T09:52

2023-08-13T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Крыму искали заблудившегося в горах туриста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике."12 августа в 23.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в районе горы Бешик-Тау Бахчисарайского района заблудился мужчина", - говорится в сообщении.На поиски туриста немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Совместно с коллегами из "Крым-спас" им удалось найти заблудившегося мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.В прошлом месяце также ночью заблудились двое туристов в районе Симферопольского водохранилища. Им на помощь пришли спасатели, которые нашли их и сопроводили в безопасное место.Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух туристокВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчинуВыбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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