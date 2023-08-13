Рейтинг@Mail.ru
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230813/turist-zabludilsya-v-gorakh-bakhchisarayskogo-rayona-kryma-1130702192.html
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма
Ночью в Крыму искали заблудившегося в горах туриста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T09:52
2023-08-13T09:52
происшествия
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
крым - спас
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309587_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf7bb734bc23f1ad9da54c74eddda03b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Крыму искали заблудившегося в горах туриста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике."12 августа в 23.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в районе горы Бешик-Тау Бахчисарайского района заблудился мужчина", - говорится в сообщении.На поиски туриста немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Совместно с коллегами из "Крым-спас" им удалось найти заблудившегося мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.В прошлом месяце также ночью заблудились двое туристов в районе Симферопольского водохранилища. Им на помощь пришли спасатели, которые нашли их и сопроводили в безопасное место.Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух туристокВ горах Крыма спасли 87-летнего мужчинуВыбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309587_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3b08f942a688f22890423416d7b6cce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым - спас, общество, безопасность
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма

В районе горы Бешик-Тау Бахчисарайского района Крыма заблудился мужчина

09:52 13.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ночью в Крыму искали заблудившегося в горах туриста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"12 августа в 23.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в районе горы Бешик-Тау Бахчисарайского района заблудился мужчина", - говорится в сообщении.
На поиски туриста немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Совместно с коллегами из "Крым-спас" им удалось найти заблудившегося мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.
В прошлом месяце также ночью заблудились двое туристов в районе Симферопольского водохранилища. Им на помощь пришли спасатели, которые нашли их и сопроводили в безопасное место.
Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В горах Крыма спасли двух туристок
В горах Крыма спасли 87-летнего мужчину
Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу
 
ПроисшествияКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымКрым - СпасОбществоБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36Корабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
12:17Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены
11:58Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях
11:41Как пекарь из Бахчисарая Шварцман медаль за шапки получил
11:05Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
10:43Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
10:16Очередь на Крымском мосту растет: сколько ждать досмотра
10:06В Севастополе будут стрелять
09:52Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма
09:24Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
09:01Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка
08:33Как жара может спровоцировать ДТП
08:01Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму
07:14Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья
06:36Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
23:04Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
21:17Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
19:59Главные события и заявления дня: 12 августа
Лента новостейМолния