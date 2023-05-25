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Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу
Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу
В Белогорском районе Крыма спасатели нашли 78-летнего мужчину, который заблудился и провел в горно-лесной местности около 30 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T12:36
2023-05-25T13:13
крым
мчс крыма
белогорский район
происшествия
общество
природа
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасатели нашли 78-летнего мужчину, который заблудился и провел в горно-лесной местности около 30 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что пенсионер ушел в лес в ночь на 24 марта, родственники забили тревогу уже на следующий день. "24 мая в 10:40 поступило сообщение от оперативного дежурного Белогорского отдела полиции о том, что требуется помощь в проведении поисково-спасательных работ мужчины 1945 года рождения, жителя села Петрово Белогорского района, который 23 мая около 00:40 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.В зону проведения поисковых работ была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе трех человек.Спасатели опросили местных жителей и приступили к поисковым работам. Пострадавшего обнаружили через два часа в балке возле родника на озере Самарцы. Пенсионер был имел явные признаки переохлаждения. Выяснилось, что во время прогулки он сбился с пути, потерял ориентиры, выбился из сил и не смог самостоятельно выйти.Спасатели обернули его изофилическим одеялом и оказали психологическую помощь. После на носилках доставили в автомобиль скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Как обезопасить себя во время прогулок в лесу и в горах, ранее рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников. По его словам, весной в лесу можно травмироваться, поскользнувшись на мокрой подстилке, или просто потерять ориентиры. Чтобы обезопасить себя, важно не отправляться в поход одному, иметь заряженный телефон и свисток для подачи сигналов.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мысаВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаКто теряется в Крыму, где и почему
https://crimea.ria.ru/20230515/na-gore-koshka-v-krymu-postradal-turist-1128732419.html
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крым, мчс крыма, белогорский район, происшествия, общество, природа, новости крыма
Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу

В Белогорском районе Крыма спустя 30 часов спасли потерявшегося 78-летнего пенсионера

12:36 25.05.2023 (обновлено: 13:13 25.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасатели нашли 78-летнего мужчину, который заблудился и провел в горно-лесной местности около 30 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Отмечается, что пенсионер ушел в лес в ночь на 24 марта, родственники забили тревогу уже на следующий день.
"24 мая в 10:40 поступило сообщение от оперативного дежурного Белогорского отдела полиции о том, что требуется помощь в проведении поисково-спасательных работ мужчины 1945 года рождения, жителя села Петрово Белогорского района, который 23 мая около 00:40 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
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В зону проведения поисковых работ была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе трех человек.
Спасатели опросили местных жителей и приступили к поисковым работам. Пострадавшего обнаружили через два часа в балке возле родника на озере Самарцы. Пенсионер был имел явные признаки переохлаждения. Выяснилось, что во время прогулки он сбился с пути, потерял ориентиры, выбился из сил и не смог самостоятельно выйти.
Спасатели обернули его изофилическим одеялом и оказали психологическую помощь. После на носилках доставили в автомобиль скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Как обезопасить себя во время прогулок в лесу и в горах, ранее рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников. По его словам, весной в лесу можно травмироваться, поскользнувшись на мокрой подстилке, или просто потерять ориентиры. Чтобы обезопасить себя, важно не отправляться в поход одному, иметь заряженный телефон и свисток для подачи сигналов.
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