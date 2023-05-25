https://crimea.ria.ru/20230525/vybilsya-iz-sil-i-zamerz-78-letniy-krymchanin-bolshe-sutok-provel-v-lesu--1128953817.html

Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу

Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу

В Белогорском районе Крыма спасатели нашли 78-летнего мужчину, который заблудился и провел в горно-лесной местности около 30 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T12:36

2023-05-25T12:36

2023-05-25T13:13

крым

мчс крыма

белогорский район

происшествия

общество

природа

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309583_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_34498482a139453dada12040916cb57c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасатели нашли 78-летнего мужчину, который заблудился и провел в горно-лесной местности около 30 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Отмечается, что пенсионер ушел в лес в ночь на 24 марта, родственники забили тревогу уже на следующий день. "24 мая в 10:40 поступило сообщение от оперативного дежурного Белогорского отдела полиции о том, что требуется помощь в проведении поисково-спасательных работ мужчины 1945 года рождения, жителя села Петрово Белогорского района, который 23 мая около 00:40 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.В зону проведения поисковых работ была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе трех человек.Спасатели опросили местных жителей и приступили к поисковым работам. Пострадавшего обнаружили через два часа в балке возле родника на озере Самарцы. Пенсионер был имел явные признаки переохлаждения. Выяснилось, что во время прогулки он сбился с пути, потерял ориентиры, выбился из сил и не смог самостоятельно выйти.Спасатели обернули его изофилическим одеялом и оказали психологическую помощь. После на носилках доставили в автомобиль скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Как обезопасить себя во время прогулок в лесу и в горах, ранее рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников. По его словам, весной в лесу можно травмироваться, поскользнувшись на мокрой подстилке, или просто потерять ориентиры. Чтобы обезопасить себя, важно не отправляться в поход одному, иметь заряженный телефон и свисток для подачи сигналов.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мысаВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаКто теряется в Крыму, где и почему

https://crimea.ria.ru/20230515/na-gore-koshka-v-krymu-postradal-turist-1128732419.html

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, белогорский район, происшествия, общество, природа, новости крыма