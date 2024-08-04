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70 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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70 человек спасли в горах Крыма с начала года
70 человек спасли в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 04.08.2024
70 человек спасли в горах Крыма с начала года
70 человек, в том числе восемь детей, спасли с начала года в горах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 70 человек, в том числе восемь детей, спасли с начала года в горах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Начальник части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Ватолин напоминает, что при выборе активного отдыха всегда нужно помнить о безопасности. В частности, важно подбирать удобную одежду, обувь, головной убор. Также необходимо брать запас воды, фонарик, телефон с картой местности и запасной аккумулятор."Перед выходом на туристический маршрут следует уточнить прогноз погоды и обязательно зарегистрироваться на сайте. Так, ваш поход станет безопаснее", - обращают внимание в чрезвычайном ведомстве.В конце июля в Судаке туристка повредила ногу во время прогулки по Меганому. Также под Судаком спасатели эвакуировали двух туристов с горы Алчак, застрявших на сыпучем склоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туристаВ горах Крыма спасли двух туристовПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, общество, туризм в крыму, отдых в крыму
70 человек спасли в горах Крыма с начала года

В горно-лесной местности Крыма спасены 70 человек с начала года

10:03 04.08.2024 (обновлено: 10:04 04.08.2024)
 
© Фото: ГУ МЧС России по РКСпасение в горах. Архивное фото
Спасение в горах. Архивное фото
© Фото: ГУ МЧС России по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 70 человек, в том числе восемь детей, спасли с начала года в горах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Подразделения части горной поисково-спасательной отработали с начала года 35 происшествий, во время которых было спасено 70 человек, 8 из них дети", - говорится в сообщении.
Начальник части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Ватолин напоминает, что при выборе активного отдыха всегда нужно помнить о безопасности. В частности, важно подбирать удобную одежду, обувь, головной убор. Также необходимо брать запас воды, фонарик, телефон с картой местности и запасной аккумулятор.
"Перед выходом на туристический маршрут следует уточнить прогноз погоды и обязательно зарегистрироваться на сайте. Так, ваш поход станет безопаснее", - обращают внимание в чрезвычайном ведомстве.
В конце июля в Судаке туристка повредила ногу во время прогулки по Меганому. Также под Судаком спасатели эвакуировали двух туристов с горы Алчак, застрявших на сыпучем склоне.
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