https://crimea.ria.ru/20240923/vremennoe-otklyuchenie-sveta-proydet-v-neskolkikh-rayonakh-sevastopolya-1140528399.html

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя

Без света в понедельник останутся несколько районов Севастополя. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T07:36

2024-09-23T07:36

2024-09-23T07:36

севастополь

севастопольэнерго

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электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Без света в понедельник останутся несколько районов Севастополя. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".Плановые работы с 08:00 до 16:00 пройдут по адресам: пер. 1 Морской, пер. 2 Морской, пер. 4 Морской, ул. Буряка, пер. Водосточный, ул. Гвардейская, ул. Громова, ул. Дмитрова, пл. Захарова, ул. Михайловская, ул. Народных ополченцев, Памятник Славы, ул. Пьянзина, ул. Рыбацкая, про. Средний, Старосеверная балка, спуск Степана Разина, ул. Сторожевая, ул. Якорная, Доковая балка – ТСН СНТ "Садоводческий".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в отдельных домах по адресам: ул. Хрусталева, СНТ "Камаз", Балаклавское шоссе.Обесточат временно ряд садовых товариществ: СНТ "Декоративное", СНТ "Специалист", СНТ "Кипарис", СНТ "Ветерок", СНТ "Чайка".Отключения света в Балаклаве: ул. Пограничная, ул. Краснознаменная, ул. Богдана Хмельницкого, пер. Горный, ул. Арктическая, пер. Богдана Хмельницкого, СНТ "Благодатный".В селе Терновка без электричества будут дома на следующих улицах: Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская, Куйбышевская.Временно без электроэнергии будут два села: Родное (ул. Центральная, ул. Водопадная, ул. Сумская, КСП Память Ленина, ул. Яны Дунья) и Гончарное (КСП Красный Октябрь, 2-й км автодороги с. Гончарное, ул. Заповедная, пер. Тепличный, ул. Мягкого, ул. Механическая, ул. Кичигина, ул. Механическая, ул. Резервная, пер. Сельский).С 11:00 до 16:00 временно подачу электричества остановят: ул. Бориса Михайлова, ул. Героев Сталинграда, Павла Корчагина.С 23 по 27 сентября с 09:00 до 17:00 без света останется дом на улице Краснореченская, 22-А в селе Фронтовое.С 23 по 26 сентября с 11:00 до 18:00 обесточат села Терновка и Родное.23 и 24 сентября с 08:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии в селе Орловка: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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