Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240923/evakuirovannye-vozvraschayutsya-v-tikhoretskiy-rayon-posle-ataki-dronov-1140538284.html
Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T10:48
2024-09-23T10:49
краснодарский край
кубань
алексей кондратьев
обстрелы всу
происшествия
эвакуация
новости
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140538172_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a0d7b36dd6f11e2d6e87f6fa2fdafd43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев.Накануне глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщал о завершении работ по разминированию.Он добавил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты. Школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме, кроме Новорождественской школы № 8, которая пока будет работать дистанционно, и детсада поселка Каменный, который пока будет закрыт. Детей временно распределят в другие детсады района.В субботу после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140538172_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2802d2c9bbeca2ec39103403d9ca379e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, алексей кондратьев, обстрелы всу, происшествия, эвакуация, новости, режим чс
Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов

В Тихорецкий район Кубани возвращаются эвакуированные после атаки дронов жители - власти

10:48 23.09.2024 (обновлено: 10:49 23.09.2024)
 
© Telegram Вениамин КондратьевВ Тихорецкий район Кубани возвращаются жители, эвакуированные после атаки беспилотников
В Тихорецкий район Кубани возвращаются жители, эвакуированные после атаки беспилотников
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев.
Накануне глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщал о завершении работ по разминированию.
"Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты. Школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме, кроме Новорождественской школы № 8, которая пока будет работать дистанционно, и детсада поселка Каменный, который пока будет закрыт. Детей временно распределят в другие детсады района.
В субботу после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.
В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.
Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
 
Краснодарский крайКубаньАлексей КондратьевОбстрелы ВСУПроисшествияЭвакуацияНовостиРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей
11:30Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма
11:27Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
11:16Мать погибших от отравления детей дала показания
10:48Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
10:36"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
10:2115 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-Балкарии
10:0050 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
09:54На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело
09:47Стали известны новые подробности отравления семьи в Красноярском крае
09:40В Крыму вынесли приговор украинскому шпиону
09:28Шторм с градом и смерчами накроет Сочи
09:05Глобальная система безопасности терпит крах – Эрдоган
08:49Депортацию мигрантов будут снимать на видео для "вечного" архива
08:31Два года референдумам в новых регионах: как это было
08:11Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение
07:46Киев атаковал дронами российские регионы
07:36Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя
06:58В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
06:32Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
Лента новостейМолния