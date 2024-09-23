Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
В Тихорецкий район Кубани возвращаются эвакуированные после атаки дронов жители - власти
10:48 23.09.2024 (обновлено: 10:49 23.09.2024)
© Telegram Вениамин КондратьевВ Тихорецкий район Кубани возвращаются жители, эвакуированные после атаки беспилотников
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев.
Накануне глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщал о завершении работ по разминированию.
"Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты. Школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме, кроме Новорождественской школы № 8, которая пока будет работать дистанционно, и детсада поселка Каменный, который пока будет закрыт. Детей временно распределят в другие детсады района.
В субботу после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.
В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.
Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.
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