https://crimea.ria.ru/20240923/evakuirovannye-vozvraschayutsya-v-tikhoretskiy-rayon-posle-ataki-dronov-1140538284.html

Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов

Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов

Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T10:48

2024-09-23T10:48

2024-09-23T10:49

краснодарский край

кубань

алексей кондратьев

обстрелы всу

происшествия

эвакуация

новости

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жители Тихорецкого района Кубани после ликвидации последствий атаки дронов возвращаются в свои дома, ограничения на въезд в Тихорецк сняты, сообщил в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев.Накануне глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщал о завершении работ по разминированию.Он добавил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты. Школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме, кроме Новорождественской школы № 8, которая пока будет работать дистанционно, и детсада поселка Каменный, который пока будет закрыт. Детей временно распределят в другие детсады района.В субботу после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, алексей кондратьев, обстрелы всу, происшествия, эвакуация, новости, режим чс