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Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
Работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецкий район на Кубани завершены. Об этом сообщает глава Тихорецкого района Краснодарского края... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T20:17
2024-09-22T20:19
новости
краснодарский край
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецкий район на Кубани завершены. Об этом сообщает глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин.При этом глава района попросил местных жителей сохранять бдительность: при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки."Тихорецкие школы и детские сады в понедельник, 23 сентября, будут работать в обычном режиме, кроме следующих образовательных учреждений: 8 школа станицы Новорождественской завтра на дистанционном обучении. Детский сад "Вишенка" поселка Каменного пока работать не будет", – добавил Анатолий Перепелин.По его информации, с завтрашнего дня детей временно распределят в другие детские сады района.Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение Оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
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новости, краснодарский край, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено

Работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецк завершены

20:17 22.09.2024 (обновлено: 20:19 22.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецкий район на Кубани завершены. Об этом сообщает глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.

При этом глава района попросил местных жителей сохранять бдительность: при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки.
"Тихорецкие школы и детские сады в понедельник, 23 сентября, будут работать в обычном режиме, кроме следующих образовательных учреждений: 8 школа станицы Новорождественской завтра на дистанционном обучении. Детский сад "Вишенка" поселка Каменного пока работать не будет", – добавил Анатолий Перепелин.
По его информации, с завтрашнего дня детей временно распределят в другие детские сады района.
Накануне после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. К вечеру был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.
В воскресенье в Тихорецке ввели временный запрет на проведение полевых работ. Решение Оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до окончания обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.
Позже в МЧС Краснодарского края сообщили, что создан городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения.
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