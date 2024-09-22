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15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем - РИА Новости Крым, 22.09.2024
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T08:45
2024-09-22T09:06
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
пво
новости
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, два БПЛА уничтожены в Курской области, еще четыре - над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.По информации военного ведомства, все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.Наканун едва беспилотника были подавлены в Тихорецком районе Кубани. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В районе введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, новости, азовское море
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем

15 беспилотников самолетного типа сбиты над российскими регионами

08:45 22.09.2024 (обновлено: 09:06 22.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, два БПЛА уничтожены в Курской области, еще четыре - над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.
По информации военного ведомства, все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.
Наканун едва беспилотника были подавлены в Тихорецком районе Кубани. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В районе введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.
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