https://crimea.ria.ru/20240922/15-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rf---shest-iz-nikh-nad-azovskom-morem-1140517603.html
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем - РИА Новости Крым, 22.09.2024
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T08:45
2024-09-22T08:45
2024-09-22T09:06
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
пво
новости
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, два БПЛА уничтожены в Курской области, еще четыре - над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.По информации военного ведомства, все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.Наканун едва беспилотника были подавлены в Тихорецком районе Кубани. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В районе введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
https://crimea.ria.ru/20240921/sily-pvo-sbili-16-raket-i-177-ukrainskikh-dronov-1140509853.html
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, новости, азовское море
15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем
15 беспилотников самолетного типа сбиты над российскими регионами
08:45 22.09.2024 (обновлено: 09:06 22.09.2024)