https://crimea.ria.ru/20240922/15-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rf---shest-iz-nikh-nad-azovskom-morem-1140517603.html

15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем

15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем - РИА Новости Крым, 22.09.2024

15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском морем

Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T08:45

2024-09-22T08:45

2024-09-22T09:06

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

пво

новости

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над российскими регионами, в том числе над Азовским морем, минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, два БПЛА уничтожены в Курской области, еще четыре - над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.По информации военного ведомства, все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.Наканун едва беспилотника были подавлены в Тихорецком районе Кубани. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В районе введен локальный режим ЧС для организации помощи людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковВыпуск беспилотников в России увеличат почти в 10 раз в этом году13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

https://crimea.ria.ru/20240921/sily-pvo-sbili-16-raket-i-177-ukrainskikh-dronov-1140509853.html

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, новости, азовское море