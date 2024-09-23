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Шторм с градом и смерчами накроет Сочи

Шторм с градом и смерчами накроет Сочи - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Шторм с градом и смерчами накроет Сочи

сильными грозовыми ливнями и градом ожидается в Сочи. Об этом предупреждает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T09:28

2024-09-23T09:28

2024-09-23T09:28

сочи

краснодарский край

погода

штормовое предупреждение

новости

безопасность

кубань

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Шторм с сильными грозовыми ливнями и градом ожидается в Сочи. Об этом предупреждает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр.Также, по информации синоптиков, в отдельных районах будет очень сильный дождь, сильный ливень и крупный град. Резкие подъемы уровней воды ожидаются на реках, на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок."В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В период 23-25 сентября на участке Магри-Веселое (Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - уточняют в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.В Крымском гидрометцентре прогнозируют, что в понедельник на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолгоКлимат Крыма лихорадит – экспертНастоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

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кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, безопасность, кубань, мчс краснодарского края