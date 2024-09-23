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Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240922/ne-zabudte-zontiki-v-krym-vozvraschayutsya-livni--kak-nadolgo-1140499601.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди

В Крыму в понедельник местами пройдут кратковременные грозовые дожди

00:01 23.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до 20, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Непогода - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 20:41Радио "Спутник в Крыму"
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
22:30Главное за день: 22 сентября
22:06В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
21:40Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
21:14Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
20:54В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ
20:41Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
20:17Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
20:02Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов
19:31В Турции перевернулся микроавтобус с туристами – пострадали 18 человек
19:19Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище
19:10Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад
18:37"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва
18:01Автомобиль из кортежа посла России в Пакистане подорвался на мине
17:42Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия
17:11В Алупке проведут прочистку газовых труб – будут слышны громкие хлопки
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16:03Крымский мост: обстановка после открытия движения
15:48Крымский мост открыт после временной остановки движения
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