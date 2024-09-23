https://crimea.ria.ru/20240923/gde-v-krymu-v-ponedelnik-proydut-grozovye-dozhdi-1140302185.html
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T00:01
2024-09-23T00:01
2024-09-23T00:01
погода в крыму
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240922/ne-zabudte-zontiki-v-krym-vozvraschayutsya-livni--kak-nadolgo-1140499601.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
В Крыму в понедельник местами пройдут кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до 20, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.