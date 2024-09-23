https://crimea.ria.ru/20240923/gde-v-krymu-v-ponedelnik-proydut-grozovye-dozhdi-1140302185.html

Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди

Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди

В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T00:01

2024-09-23T00:01

2024-09-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +18...+20 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240922/ne-zabudte-zontiki-v-krym-vozvraschayutsya-livni--kak-nadolgo-1140499601.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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