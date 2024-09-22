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Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество. О предварительной версии сообщает Следственное управление СК России по региону. РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T21:40
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
красноярский край
новости
происшествия
больница
дети
отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество. О предварительной версии сообщает Следственное управление СК России по региону.В краевом СК уточнили, что проведена судебно-медицинская экспертиза в рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом."В настоящее время родители, а также еще один ребенок находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья оценивается как стабильно тяжелое", – сообщает СК.Проведены допросы хозяина и продавца продуктового магазина, где семья купила накануне пельмени и курицу для ужина. Также допрошены фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Их мама находится на девятом месяце беременности.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край, новости, происшествия, больница, дети, отравление
Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти

Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество – СК

21:40 22.09.2024 (обновлено: 21:50 22.09.2024)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество. О предварительной версии сообщает Следственное управление СК России по региону.

"Согласно предварительным данным экспертов, смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", – говорится в сообщении.

В краевом СК уточнили, что проведена судебно-медицинская экспертиза в рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.
"В настоящее время родители, а также еще один ребенок находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья оценивается как стабильно тяжелое", – сообщает СК.
Проведены допросы хозяина и продавца продуктового магазина, где семья купила накануне пельмени и курицу для ужина. Также допрошены фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.
К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Их мама находится на девятом месяце беременности.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Красноярский крайНовостиПроисшествияБольницадетиОтравление
 
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