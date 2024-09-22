https://crimea.ria.ru/20240922/chem-otravilis-deti-v-krasnoyarskom-krae--predvaritelnaya-prichina-smerti-1140533063.html

Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти

Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти

Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество. О предварительной версии сообщает Следственное управление СК России по региону. РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T21:40

2024-09-22T21:40

2024-09-22T21:50

ск рф (следственный комитет российской федерации)

красноярский край

новости

происшествия

больница

дети

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Смерть детей от отравления в Красноярском крае могло вызвать токсичное вещество. О предварительной версии сообщает Следственное управление СК России по региону.В краевом СК уточнили, что проведена судебно-медицинская экспертиза в рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом."В настоящее время родители, а также еще один ребенок находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья оценивается как стабильно тяжелое", – сообщает СК.Проведены допросы хозяина и продавца продуктового магазина, где семья купила накануне пельмени и курицу для ужина. Также допрошены фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени. Трое детей скончались. Их мама находится на девятом месяце беременности.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

красноярский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край, новости, происшествия, больница, дети, отравление