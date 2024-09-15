https://crimea.ria.ru/20240915/godovalyy-rebenok-chastichno-oglokh-posle-privivki--sledkom-nachal-proverku-1140359505.html

Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело

Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки: возбуждено дело

В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T14:43

2024-09-15T14:43

2024-09-15T14:45

происшествия

татарстан

новости

здоровье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.Следственными органами СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины

татарстан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, татарстан, новости, здоровье, ск рф (следственный комитет российской федерации)