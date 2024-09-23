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50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 23.09.2024
50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
В Феодосии из-за аварии на сетях около 50 улиц города с населением 1200 человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T10:00
2024-09-23T10:00
2024-09-23T10:00
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на сетях около 50 улиц города с населением 1200 человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города,По данным мэрии, с 9:00 до 13:00 водоснабжения не будет на улицах Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар.Также без воды в указанное время будут переулки Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Фонтанная площадь и Кирпичный тупик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ухудшится качество воды - причинаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьМожет ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
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крым, новости крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на сетях около 50 улиц города с населением 1200 человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города,
По данным мэрии, с 9:00 до 13:00 водоснабжения не будет на улицах Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар.
Также без воды в указанное время будут переулки Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Фонтанная площадь и Кирпичный тупик.
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