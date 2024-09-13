https://crimea.ria.ru/20240913/mozhet-li-zagryaznennaya-voda-iz-desny-doyti-do-kryma-1140304675.html
Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
На сегодняшний день Крыму и Черному морю не угрожает загрязнение впадающей в Днепр реки Десна, но ситуация может меняться и требует постоянного мониторинга. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T06:02
2024-09-13T06:02
2024-09-13T06:02
радио "спутник в крыму"
десна
днепр
игорь вахрушев
экология
новости
мнения
крым
новости крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bb65afd004fbe5cb78e498a45f894d2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крыму и Черному морю не угрожает загрязнение впадающей в Днепр реки Десна, но ситуация может меняться и требует постоянного мониторинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Как грязная вода будет распространяться, во многом зависит от объемов загрязнения, которые в течении реки могут растворяться, вступать в какие-то реакции и нивелироваться, отметил он. А также мощности источника и характера их поступления в русло – разовое оно или уже постоянное, если, например, где-то на Украине предприятие по каким-то причинам регулярно сбрасывает нечистоты, отметил он.Учитывая ряд особенностей, на данный момент Крыму переживать не о чем, считает эксперт."По тем данным, которые сейчас озвучивает украинская сторона и отчасти наши ученые, пока Крыму не грозят каких-то серьезные проблемы с загрязнением. Тем более вод, используемых для питьевого водоснабжения. Пока крымчанам переживать не о чем. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, и через какое-то время будет примерно ясна картина", – сказал Вахрушев.Что же касается Киева, то имеющаяся сейчас в открытых источниках информация свидетельствует о том, что загрязнение действительно серьезное, и для питьевых нужд такая вода, конечно, непригодна, сказал ученый.По его словам, только в самом Киеве проживает порядка 3 млн человек, а в Киевской агломерации – более 4 миллионов с очень высокой плотностью – до 4 400 человек на квадратный километр. Причем на одного потребителя приходится около 400 литров в сутки, что по европейским нормам, о стремлении к которым заявляет Украина, очень много: в Европе этот суточный показатель 200, отметил Вахрушев.Другие водозаборы – на Днепре, на которые часто ссылается украинское правительство, по словам Вахрушева, незначительны и способны обеспечить не более 20% населения города в разных его районах.К тому же из-за загрязненной воды, поступающей из Сейма в Десну и из Десны в Днепр, и Днепровский водозабор может отказаться от поставки питьевой воды, заключил он.Ранее в сентябре в украинских СМИ озвучили данные лабораторных исследований, согласно которым в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.В Укргидрометцентре заявили, что загрязненная вода из Десны достигнет Киева 10 сентября. В Киевводоканале предупредили, что в связи с этим город может остаться без основного источника снабжения питьевой водой и придется перейти на альтернативные источники, которые не обеспечат необходимого объема ресурса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
десна
днепр
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4571562dc1ce004c331b5de70c63335.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
десна, днепр, игорь вахрушев, экология, новости, мнения, крым, новости крыма, черное море, кфу (крымский федеральный университет)
Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма
Крым пока может не опасаться загрязнений из впадающей в Днепр реки Десна - ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крыму и Черному морю не угрожает загрязнение впадающей в Днепр реки Десна, но ситуация может меняться и требует постоянного мониторинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Река Десна впадает в Днепр немножко севернее Киева, и раз она несет загрязнения, то оно может распространяться по всему бассейну. Конечно, есть вероятность, что все это повлияет на глобальную водную систему", – сказал Вахрушев.
Как грязная вода будет распространяться, во многом зависит от объемов загрязнения, которые в течении реки могут растворяться, вступать в какие-то реакции и нивелироваться, отметил он. А также мощности источника и характера их поступления в русло – разовое оно или уже постоянное, если, например, где-то на Украине предприятие по каким-то причинам регулярно сбрасывает нечистоты, отметил он.
Учитывая ряд особенностей, на данный момент Крыму переживать не о чем, считает эксперт.
"По тем данным, которые сейчас озвучивает украинская сторона и отчасти наши ученые, пока Крыму не грозят каких-то серьезные проблемы с загрязнением. Тем более вод, используемых для питьевого водоснабжения. Пока крымчанам переживать не о чем. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, и через какое-то время будет примерно ясна картина", – сказал Вахрушев.
Что же касается Киева, то имеющаяся сейчас в открытых источниках информация свидетельствует о том, что загрязнение действительно серьезное, и для питьевых нужд такая вода, конечно, непригодна, сказал ученый.
По его словам, только в самом Киеве проживает порядка 3 млн человек, а в Киевской агломерации – более 4 миллионов с очень высокой плотностью – до 4 400 человек на квадратный километр. Причем на одного потребителя приходится около 400 литров в сутки, что по европейским нормам, о стремлении к которым заявляет Украина, очень много: в Европе этот суточный показатель 200, отметил Вахрушев.
"И если водозаборы на реке Десне выйдут из строя, то это скажется на водоснабжении больше чем половины Киева: практически 60-70% населения может остаться без питьевой воды", – делает вывод эксперт.
Другие водозаборы – на Днепре, на которые часто ссылается украинское правительство, по словам Вахрушева, незначительны и способны обеспечить не более 20% населения города в разных его районах.
К тому же из-за загрязненной воды, поступающей из Сейма в Десну и из Десны в Днепр, и Днепровский водозабор может отказаться от поставки питьевой воды, заключил он.
Ранее в сентябре в украинских СМИ озвучили данные лабораторных исследований, согласно которым в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.
В Укргидрометцентре заявили
, что загрязненная вода из Десны достигнет Киева 10 сентября. В Киевводоканале предупредили, что в связи с этим город может остаться без основного источника снабжения питьевой водой и придется перейти на альтернативные источники, которые не обеспечат необходимого объема ресурса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: