https://crimea.ria.ru/20240913/mozhet-li-zagryaznennaya-voda-iz-desny-doyti-do-kryma-1140304675.html

Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма

Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Может ли загрязненная вода из Десны дойти до Крыма

На сегодняшний день Крыму и Черному морю не угрожает загрязнение впадающей в Днепр реки Десна, но ситуация может меняться и требует постоянного мониторинга. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T06:02

2024-09-13T06:02

2024-09-13T06:02

радио "спутник в крыму"

десна

днепр

игорь вахрушев

экология

новости

мнения

крым

новости крыма

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день Крыму и Черному морю не угрожает загрязнение впадающей в Днепр реки Десна, но ситуация может меняться и требует постоянного мониторинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Как грязная вода будет распространяться, во многом зависит от объемов загрязнения, которые в течении реки могут растворяться, вступать в какие-то реакции и нивелироваться, отметил он. А также мощности источника и характера их поступления в русло – разовое оно или уже постоянное, если, например, где-то на Украине предприятие по каким-то причинам регулярно сбрасывает нечистоты, отметил он.Учитывая ряд особенностей, на данный момент Крыму переживать не о чем, считает эксперт."По тем данным, которые сейчас озвучивает украинская сторона и отчасти наши ученые, пока Крыму не грозят каких-то серьезные проблемы с загрязнением. Тем более вод, используемых для питьевого водоснабжения. Пока крымчанам переживать не о чем. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, и через какое-то время будет примерно ясна картина", – сказал Вахрушев.Что же касается Киева, то имеющаяся сейчас в открытых источниках информация свидетельствует о том, что загрязнение действительно серьезное, и для питьевых нужд такая вода, конечно, непригодна, сказал ученый.По его словам, только в самом Киеве проживает порядка 3 млн человек, а в Киевской агломерации – более 4 миллионов с очень высокой плотностью – до 4 400 человек на квадратный километр. Причем на одного потребителя приходится около 400 литров в сутки, что по европейским нормам, о стремлении к которым заявляет Украина, очень много: в Европе этот суточный показатель 200, отметил Вахрушев.Другие водозаборы – на Днепре, на которые часто ссылается украинское правительство, по словам Вахрушева, незначительны и способны обеспечить не более 20% населения города в разных его районах.К тому же из-за загрязненной воды, поступающей из Сейма в Десну и из Десны в Днепр, и Днепровский водозабор может отказаться от поставки питьевой воды, заключил он.Ранее в сентябре в украинских СМИ озвучили данные лабораторных исследований, согласно которым в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.В Укргидрометцентре заявили, что загрязненная вода из Десны достигнет Киева 10 сентября. В Киевводоканале предупредили, что в связи с этим город может остаться без основного источника снабжения питьевой водой и придется перейти на альтернативные источники, которые не обеспечат необходимого объема ресурса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

десна, днепр, игорь вахрушев, экология, новости, мнения, крым, новости крыма, черное море, кфу (крымский федеральный университет)