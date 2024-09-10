https://crimea.ria.ru/20240910/v-kieve-mozhet-zakonchitsya-pitevaya-voda-iz-za-zagryazneniya-reki-desna-1140264204.html

В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна

В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна

Киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T19:29

2024-09-10T19:29

2024-09-10T19:29

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украина

водоснабжение

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десна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.По информации украинского телеканала ТСН, согласно результатам лабораторных исследований, в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова, содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.По его словам, потеря этого водозабора чревата серьезными последствиям, а также может привести к разбалансировке системы водоснабжения украинской столицы.Также Костюк отметил, что загрязненная вода уже находится ниже Чернигова, и она продвигается.При этом, ни ресурсы Днепровской станции, ни артезианские станции не смогут на сто процентов напоить Киев, подытожил он.Накануне сообщалось, что на Украине, в реке Десна, отмечена массовая гибель рыбы. Причины ЧП устанавливаются.Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекциюРоспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионахРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, водоснабжение, экология, новости, десна