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В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
Киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T19:29
2024-09-10T19:29
2024-09-10T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.По информации украинского телеканала ТСН, согласно результатам лабораторных исследований, в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова, содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.По его словам, потеря этого водозабора чревата серьезными последствиям, а также может привести к разбалансировке системы водоснабжения украинской столицы.Также Костюк отметил, что загрязненная вода уже находится ниже Чернигова, и она продвигается.При этом, ни ресурсы Днепровской станции, ни артезианские станции не смогут на сто процентов напоить Киев, подытожил он.Накануне сообщалось, что на Украине, в реке Десна, отмечена массовая гибель рыбы. Причины ЧП устанавливаются.Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекциюРоспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионахРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
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киев, украина, водоснабжение, экология, новости, десна
В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
Киев рискует остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.
По информации украинского телеканала ТСН, согласно результатам лабораторных исследований, в воде Десны от устья реки Сейм до Чернигова, содержится повышенное содержание азота, железа, марганца, а также установлен дефицит кислорода.
Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.
"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", - заявил Костюк в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, потеря этого водозабора чревата серьезными последствиям, а также может привести к разбалансировке системы водоснабжения украинской столицы.
Также Костюк отметил, что загрязненная вода уже находится ниже Чернигова, и она продвигается.
"Смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов. Если такие результаты подтверждаются, и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники", - уточнил эксперт.
При этом, ни ресурсы Днепровской станции, ни артезианские станции не смогут на сто процентов напоить Киев, подытожил он.
Накануне сообщалось, что на Украине, в реке Десна, отмечена массовая гибель рыбы. Причины ЧП устанавливаются.
Река Десна – это левый приток Днепра. Свое начало она берет в Смоленской области. Затем течет в сторону Брянска и после достигает устья в Киеве. Чернигов – один из городов, который находится на Десне.
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