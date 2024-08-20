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В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию
В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию
В подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в воде обнаружили бактериальную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T10:45
2024-08-20T10:45
херсон
владимир сальдо
днепр
инфекции
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в воде обнаружили бактериальную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Из-за выхода из строя очистных сооружений в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", - написал он в своем Telegram-канале.По словам губернатора, специалисты Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний взяли пробы воды из Днепра, их исследования подтвердили наличие инфекции. Также по данным Сальдо, украинские власти Херсона отправили пробы воды из реки Днепр в независимый диагностический центр в Брюссель.На противоположном берегу реки специалисты следов инфекции в воде не обнаружили, отметил Сальдо.Ранее Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне. По его словам, фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм.В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях России групповой и вспышечной заболеваемости острыми кишечными заболеваниями в текущем году, в том числе на территориях, прилегающих к левому берегу Днепра, не зарегистрировано. На юге страны ведомство принимает все необходимые меры по контролю безопасности питьевой воды и воды водоемов.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭССброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережьеКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача
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херсон, владимир сальдо, днепр, инфекции, безопасность, новости, украина
В Херсоне загрязнена вода: в Днепре нашли инфекцию

В Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекцию - Сальдо

10:45 20.08.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекцию
В Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекцию
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в воде обнаружили бактериальную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за выхода из строя очистных сооружений в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, специалисты Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний взяли пробы воды из Днепра, их исследования подтвердили наличие инфекции. Также по данным Сальдо, украинские власти Херсона отправили пробы воды из реки Днепр в независимый диагностический центр в Брюссель.
На противоположном берегу реки специалисты следов инфекции в воде не обнаружили, отметил Сальдо.
Губернатор призвал жителей прибрежных районов не купаться и не ловить рыбу в Днепре, а также не использовать воду реки даже в технических целях.
Ранее Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне. По его словам, фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях России групповой и вспышечной заболеваемости острыми кишечными заболеваниями в текущем году, в том числе на территориях, прилегающих к левому берегу Днепра, не зарегистрировано. На юге страны ведомство принимает все необходимые меры по контролю безопасности питьевой воды и воды водоемов.
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ХерсонВладимир СальдоДнепрИнфекцииБезопасностьНовостиУкраина
 
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