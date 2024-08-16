https://crimea.ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-otsenil-epidobstanovku-v-novykh-regionakh-1139640452.html

Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионах

Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионах - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в новых регионах

Вспышки острой кишечной инфекции в новых российских регионах не наблюдается. Эпидобстановка стабильная и находится под контролем, об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T08:29

2024-08-16T08:29

2024-08-16T08:29

роспотребнадзор

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инфекции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вспышки острой кишечной инфекции в новых российских регионах не наблюдается. Эпидобстановка стабильная и находится под контролем, об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет РИА Новости.Ранее в пророссийском подполье подконтрольного ВСУ Херсона сообщили, что специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний обнаружили в местной питьевой воде уровень содержания сальмонеллы, колифагов и колиморфных бактерий в несколько раз больше предельно допустимых норм. Главной причиной роста уровня болезнетворных бактерий в воде назвали бесконтрольное поступление в днепровскую воду неочищенных сточных вод.Также уточняется, что на юге страны ведомство принимает все необходимые меры по контролю безопасности питьевой воды и воды водоемов.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава Республики Крым Светлана Усова рассказала, что острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. Также сообщалось, что в Крыму наблюдается сезонное увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В республике их уровень вырос на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%.Читайте также на РИА Новости Крым:Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачуПлававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – ОнищенкоНовый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму

новые регионы россии

херсон

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новые регионы россии, инфекции, безопасность, здоровье, новости, херсон, херсонская область