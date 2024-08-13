https://crimea.ria.ru/20240813/plavavshie-v-sene-sportsmeny-riskuyut-zabolet-dazhe-posle-igr--onischenko-1139572647.html
Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко
Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко
Спортсмены, которые участвовали в заплывах в Сене на прошедших Олимпийских играх в Париже, рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после окончания... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T22:09
2024-08-13T22:09
2024-08-13T22:09
геннадий онищенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены, которые участвовали в заплывах в Сене на прошедших Олимпийских играх в Париже, рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после окончания соревнований и возвращения домой. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Проведение заплывов в Сене академик назвал "абсолютно бесчеловечным экспериментом", добавив, что требования к качеству воды, в которой соревнуются спортсмены в различных дисциплинах, фактически приравниваются к требованиям и питьевой воде.В ходе летних Олимпийских игр в Париже бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете.Две немецкие пловчихи на открытой воде и еще один пловец сборной ФРГ после заплыва в Сене испытывали тошноту, рвоту и диарею.Два триатлониста из Новой Зеландии также почувствовали недомогание после заплывов в Сене. У них выявили симптомы кишечной инфекции. Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что после заплыва была вынуждена принять курс антимикробного препарата из-за недомогания.Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. Ирландский пловец Дэниел Уиффен после заплыва в Сене попал в больницу.В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены.
https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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геннадий онищенко, париж, франция, здоровье, олимпийские игры-2024, общество, спорт, новости, мнения
Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко
Пловцы рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после Олимпиады – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены, которые участвовали в заплывах в Сене на прошедших Олимпийских играх в Париже, рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после окончания соревнований и возвращения домой. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Там было много спортивных дисциплин на открытой воде. Когда им (спортсменам - ред.) приходилось плавать именно в этой воде, они (заболевания - ред.) будут даже по возвращении, потому что у некоторых кишечных инфекций инкубационный период – до трех недель, брюшной тиф, например. Вот он (спортсмен – ред.) приедет и заболеет", - сказал Онищенко.
Проведение заплывов в Сене академик назвал "абсолютно бесчеловечным экспериментом", добавив, что требования к качеству воды, в которой соревнуются спортсмены в различных дисциплинах, фактически приравниваются к требованиям и питьевой воде.
В ходе летних Олимпийских игр в Париже бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете.
Две немецкие пловчихи на открытой воде и еще один пловец сборной ФРГ после заплыва в Сене испытывали тошноту, рвоту и диарею.
Два триатлониста из Новой Зеландии также почувствовали недомогание после заплывов в Сене. У них выявили симптомы кишечной инфекции. Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что после заплыва была вынуждена принять курс антимикробного препарата из-за недомогания.
Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. Ирландский пловец Дэниел Уиффен после заплыва в Сене попал в больницу.
В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены.