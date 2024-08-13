https://crimea.ria.ru/20240813/plavavshie-v-sene-sportsmeny-riskuyut-zabolet-dazhe-posle-igr--onischenko-1139572647.html

Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко

Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко

Спортсмены, которые участвовали в заплывах в Сене на прошедших Олимпийских играх в Париже, рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после окончания... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T22:09

2024-08-13T22:09

2024-08-13T22:09

геннадий онищенко

париж

франция

здоровье

олимпийские игры-2024

общество

спорт

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139575892_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_72c7d2d02a2d3fe90d4ac1356a06e4d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены, которые участвовали в заплывах в Сене на прошедших Олимпийских играх в Париже, рискуют заболеть кишечными инфекциями даже после окончания соревнований и возвращения домой. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Проведение заплывов в Сене академик назвал "абсолютно бесчеловечным экспериментом", добавив, что требования к качеству воды, в которой соревнуются спортсмены в различных дисциплинах, фактически приравниваются к требованиям и питьевой воде.В ходе летних Олимпийских игр в Париже бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете.Две немецкие пловчихи на открытой воде и еще один пловец сборной ФРГ после заплыва в Сене испытывали тошноту, рвоту и диарею.Два триатлониста из Новой Зеландии также почувствовали недомогание после заплывов в Сене. У них выявили симптомы кишечной инфекции. Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что после заплыва была вынуждена принять курс антимикробного препарата из-за недомогания.Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. Ирландский пловец Дэниел Уиффен после заплыва в Сене попал в больницу.В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены.

https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html

париж

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, париж, франция, здоровье, олимпийские игры-2024, общество, спорт, новости, мнения