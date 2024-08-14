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Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму

Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму

В Крыму пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T19:55

2024-08-14T19:55

2024-08-14T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Сезонный рост коронавируса"По состоянию на сегодняшний день пока нового подвида коронавирусной инфекции на территории Республики Крым не зарегистрировано", – сказала Пеньковская.При этом глава регионального ведомства подчеркнула, что в целом в последние недели начал наблюдаться сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако специалист подчеркивает, что это не должно вызывать панику у жителей и гостей полуострова.Различить подтипы "Омикрона""То, что статистика растет – да. Отделение заполнено. Но это не тот рост, который мы отмечали в 2020-2021 годах. Сейчас регулярно поступают 2-3 человека в день. Это больше, чем было месяц назад, но критичной ситуации нет и не предвидится. Просто надо понимать, что с коронавирусом человечество теперь будет жить все время – он, по счастью, превращается в обычную ОРВИ", – комментирует тему РИА Новости Крым заведующий инфекционным отделением симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер.По его словам, на сегодняшний день каких-либо специфических проявлений коронавирус не имеет: потеря обоняния и способности ощущать вкус остались в прошлом, и даже если такие симптомы встречаются у пациентов, то в единичных случаях.Что касается мер профилактики, в разумных пределах они не помешают, настаивает специалист. Несмотря на то, что COVID-19 теперь приравнивается к ОРВИ, пожилым людям, пациентам с сахарным диабетом и болезнями сердца, а также другим людям в группах риска носить маски в общественных местах не помешает, поскольку даже обычные ОРВИ и банальный грипп каждый год все равно уносят человеческие жизни.Новый подвид "Омикрона" JN.1, который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, коронавирус, коронавирус в крыму, наталья пеньковская, новости крыма