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Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму
Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму
В Крыму пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T19:55
2024-08-14T19:55
2024-08-14T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Сезонный рост коронавируса"По состоянию на сегодняшний день пока нового подвида коронавирусной инфекции на территории Республики Крым не зарегистрировано", – сказала Пеньковская.При этом глава регионального ведомства подчеркнула, что в целом в последние недели начал наблюдаться сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако специалист подчеркивает, что это не должно вызывать панику у жителей и гостей полуострова.Различить подтипы "Омикрона""То, что статистика растет – да. Отделение заполнено. Но это не тот рост, который мы отмечали в 2020-2021 годах. Сейчас регулярно поступают 2-3 человека в день. Это больше, чем было месяц назад, но критичной ситуации нет и не предвидится. Просто надо понимать, что с коронавирусом человечество теперь будет жить все время – он, по счастью, превращается в обычную ОРВИ", – комментирует тему РИА Новости Крым заведующий инфекционным отделением симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер.По его словам, на сегодняшний день каких-либо специфических проявлений коронавирус не имеет: потеря обоняния и способности ощущать вкус остались в прошлом, и даже если такие симптомы встречаются у пациентов, то в единичных случаях.Что касается мер профилактики, в разумных пределах они не помешают, настаивает специалист. Несмотря на то, что COVID-19 теперь приравнивается к ОРВИ, пожилым людям, пациентам с сахарным диабетом и болезнями сердца, а также другим людям в группах риска носить маски в общественных местах не помешает, поскольку даже обычные ОРВИ и банальный грипп каждый год все равно уносят человеческие жизни.Новый подвид "Омикрона" JN.1, который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений, в том числе для сердечно-сосудистой системы, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
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здоровье, роспотребнадзор, коронавирус, коронавирус в крыму, наталья пеньковская, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В Крыму пока не фиксировали случаев заболевания новым подвидом "Омикрона" JN.1, хотя в целом на полуострове отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости Крым
сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Сезонный рост коронавируса
"По состоянию на сегодняшний день пока нового подвида коронавирусной инфекции на территории Республики Крым не зарегистрировано", – сказала Пеньковская.
При этом глава регионального ведомства подчеркнула, что в целом в последние недели начал наблюдаться сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако специалист подчеркивает, что это не должно вызывать панику у жителей и гостей полуострова.
"Такая тенденция характерна не только для Крыма, но и в целом наблюдается по стране, поскольку коронавирус приобретает сезонность, наравне с гриппом и ОРВИ", – пояснила собеседница.
Различить подтипы "Омикрона"
"То, что статистика растет – да. Отделение заполнено. Но это не тот рост, который мы отмечали в 2020-2021 годах. Сейчас регулярно поступают 2-3 человека в день. Это больше, чем было месяц назад, но критичной ситуации нет и не предвидится. Просто надо понимать, что с коронавирусом человечество теперь будет жить все время – он, по счастью, превращается в обычную ОРВИ", – комментирует тему РИА Новости Крым
заведующий инфекционным отделением симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер.
По его словам, на сегодняшний день каких-либо специфических проявлений коронавирус не имеет: потеря обоняния и способности ощущать вкус остались в прошлом, и даже если такие симптомы встречаются у пациентов, то в единичных случаях.
"Поэтому затруднительно будет сказать без проведения каких-либо исследований, болеете ли вы коронавирусом или ОРВИ. В случае каких-то подозрений обращайтесь за медпомощью. То же касается и нового подвида JN.1 – по его течению отличить его будет очень сложно, отличий просто нет. Принципы лечения тоже едины для всех подвидов и регулируются минздравом России", – констатирует врач.
Что касается мер профилактики, в разумных пределах они не помешают, настаивает специалист. Несмотря на то, что COVID-19 теперь приравнивается к ОРВИ, пожилым людям, пациентам с сахарным диабетом и болезнями сердца, а также другим людям в группах риска носить маски в общественных местах не помешает, поскольку даже обычные ОРВИ и банальный грипп каждый год все равно уносят человеческие жизни.
Новый подвид "Омикрона" JN.1, который стремительно распространяется в мире, легче переносится организмом, однако есть высокий риск серьезных осложнений
, в том числе для сердечно-сосудистой системы, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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