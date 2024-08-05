https://crimea.ria.ru/20240805/novyy-shtamm-covid-19-obnaruzhen-na-ukraine--1139369686.html

Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине

Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине

Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T18:29

2024-08-05T18:29

2024-08-05T18:29

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штамм коронавируса flirt

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. При этом ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса. По состоянию на конец мая Роспотребнадзор сообщил о выявлении 178 подтвержденных случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, здоровье, коронавирус, штамм коронавируса flirt