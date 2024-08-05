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Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине
Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине
Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T18:29
2024-08-05T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. При этом ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса. По состоянию на конец мая Роспотребнадзор сообщил о выявлении 178 подтвержденных случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетКоронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
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новости, украина, здоровье, коронавирус, штамм коронавируса flirt
Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине

На Украине выявили первые три случая заражения новым штаммом COVID-19

18:29 05.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.
"Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава.
По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. При этом ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса. По состоянию на конец мая Роспотребнадзор сообщил о выявлении 178 подтвержденных случаев.
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