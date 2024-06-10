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Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился
Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился
В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4 и 1 процент соответственно. Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T18:52
2024-06-10T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4 и 1 процент соответственно. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе в медицинские учреждения обратились 56 пациентов. Это на 1 процент меньше по сравнению с предыдущей семидневкой."Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве пояснили, что детям из Крыма и других регионов России, которые приезжают на отдых в детские лагеря и санатории республики, не обязательно сдавать ПЦР-тест, как это было в прошлом году. После стабилизации эпидемиологической ситуации обязательные тесты были отменены.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рискахРост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRTВ Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд
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крым, севастополь, коронавирус, коронавирус в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, новости крыма
Коронавирус отступает: уровень заболеваемости в Крыму снизился

В Крыму и Севастополе снижается уровень заболеваемости коронавирусом

18:52 10.06.2024
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4 и 1 процент соответственно. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По состоянию на 10 июня на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 4% ниже, чем на предыдущей неделе", - сообщили в ведомстве.
В Севастополе в медицинские учреждения обратились 56 пациентов. Это на 1 процент меньше по сравнению с предыдущей семидневкой.
"Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве пояснили, что детям из Крыма и других регионов России, которые приезжают на отдых в детские лагеря и санатории республики, не обязательно сдавать ПЦР-тест, как это было в прошлом году. После стабилизации эпидемиологической ситуации обязательные тесты были отменены.
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