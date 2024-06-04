https://crimea.ria.ru/20240604/kleschi-perenoschiki-kongo-krymskoy-likhoradki-v-evrope--ekspert-o-riskakh-1137847861.html

Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках

Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках

Клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T19:10

2024-06-04T19:10

2024-06-04T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки, которые обнаружены в некоторых европейских странах, привычны для Крыма, но риски заражения опасным заболеванием на полуострове минимальны. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сакине Гафарова.Опасный вид клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, обнаружен в нескольких странах Европы. СМИ сообщают об их распространении в Испании, Италии, Германии и Швеции, также появились сообщения о рисках распространении опасных клещей в Подмосковье.Пастбищные клещи"Это обычные для нас клещи, характерные для крымского полуострова. Возбудитель был определен в Крыму еще в 40-е годы прошлого столетия. Это пастбищные клещи Dermacentor marginatus – действительно, они являются переносчиками возбудителя конго-крымской геморрагической лихорадки", – констатирует Гафарова.При этом специалист успокаивает: исследования клещей, собранных в биотопах Крыма или снятых с людей, показывают, что такие паразиты встречаются достаточно редко."Можно сказать, фактически только 50% клещей у нас вообще являются переносчиками клещевых инфекций, но и из этого числа буквально 2,4% приходится на переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки. Сами переносчики обнаруживаются каждый год – и в 2023, и в 2024 году – это не сенсационная новость, но при их ПЦР-диагностике на наличие возбудителя таких "находок" мы не регистрируем. Это значит, что вероятность заражения очень низкая", – обнадеживает эксперт Роспотребнадзора.Опасная болезнь в КрымуПо совам Гафаровой, конго-крымская геморрагическая лихорадка – заболевание действительно опасное. В целом его летальность составляет от 10 до 50%. Болезнь может протекать в тяжелой форме, характеризуется выраженным интоксикационным и тромбогеморрагическим синдромом. Однако не все так страшно."У нас регистрировалась в целом заболеваемость конго-крымской геморрагической лихорадкой до 1967 года, потом было затишье, и только в 2017 году был зарегистрирован один случай – заболел житель Ленинского района, и заразился он у себя на территории", – говорит специалист.Она также подчеркивает: население в Крыму может болеть в легкой форе, поэтому вероятны случаи, когда заболевание можно даже не заметить.В Крыму в этом году выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, сообщал ранее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Этой весной специалисты исследовали 527 клещей. Из них 67% были сняты с людей после посещения лесных массивов и еще 33% энтомологи собрали в окружающей среде, рассказал главврач учреждения в структуре Роспотребнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеЕсли укусил клещ: куда идти и что делатьКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, роспотребнадзор, клещи, природа, безопасность, крым, здоровье