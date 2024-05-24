https://crimea.ria.ru/20240524/kleschi-atakuyut-krym-vyyavleny-sluchai-zarazheniya-borreliozom-1137521524.html
Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
В Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T06:45
2024-05-24T06:45
2024-05-24T06:45
клещи
радио "спутник в крыму"
крым
энцефалит
боррелиоз (болезнь лайма)
общество
роспотребнадзор
природа
новости крыма
владислав проскурнин
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Роман Проскурнин: в Крыму клещей истребили на 70%
Роман Проскурнин: в Крыму клещей истребили на 70%
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.Этой весной специалисты исследовали 527 клещей. Из них 67% были сняты с людей после посещения лесных массивов, и еще 33% энтомологи собрали в окружающей среде, рассказал главврач учреждения в структуре Роспотребнадзора.По словам Проскурнина, разделять данные о клещах, обнаруженных на человеке и взятых для исследования из ареала обитания, важно, поскольку это позволяет точно понять, где нужно провести обработку. "Если эта зона парковая, принадлежит какому-нибудь муниципальному образованию или там есть субъект хозяйствования, то при обнаружении инфицированных клещей мы информацию направляем в территориальные органы Роспотребнадзора, где выносят предписание, чтобы на этой территории проводились акарицидные обработки - их проводят специализированные организации", – поделился Проскурнин.По его данным, в рамках сезонной борьбы с иксодовыми клещами в Крыму специалисты уже обработали от вредителей более 1,5 тысяч гектаров территорий, что составляет около 70% от плана работ. На сегодняшний день такие меры приняты на территории 1 297 объектов в Крыму.При этом, по его мнению, статистика за последние пять лет свидетельствует о том, что акарицидные обработки в Крыму приносят результат."С 2019 года отмечается тенденция к снижению регистрации укусов клещей. Было до 3,5 тысяч. А сейчас, с 2020-го года, в среднем в год около двух тысяч обращений", – уточнил Проскурнин.Профилактика укусов клещей очень важна, так как они являются переносчиками различных, в том числе очень опасных, заболеваний, подчеркнул Проскурнин.В их числе клещевой вирусный энцефалит (опасное для жизни воспаление головного мозга), клещевой боррелиоз (с поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем), туляремия (с поражением лимфатических узлов, кожи и слизистых), геморрагическая лихорадка Крым-Конго (с расстройством желудочно-кишечного тракта и лихорадкой, неврологическими симптомами) и ряд других.И добавил, что исследования клещей в лаборатории, которая обеспечена необходимым оборудованием, является одной из важных задач в рамках профилактики распространения природно-очаговых инфекций в Крыму.Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала, где пройти исследования, если укусил клещ. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Симферополе борются с нашествием клещейЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
https://crimea.ria.ru/20240514/v-krymu-zafiksirovali-sluchay-zabolevaniya-kleschevym-entsefalitom-1137276247.html
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клещи, крым, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), общество, роспотребнадзор, природа, новости крыма, владислав проскурнин
Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
В Крыму зафиксировано девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин.
"На данный момент в Крыму официально зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", - сказал Проскурнин.
Этой весной специалисты исследовали 527 клещей. Из них 67% были сняты с людей после посещения лесных массивов, и еще 33% энтомологи собрали в окружающей среде, рассказал главврач учреждения в структуре Роспотребнадзора.
По словам Проскурнина, разделять данные о клещах, обнаруженных на человеке и взятых для исследования из ареала обитания, важно, поскольку это позволяет точно понять, где нужно провести обработку.
"Если эта зона парковая, принадлежит какому-нибудь муниципальному образованию или там есть субъект хозяйствования, то при обнаружении инфицированных клещей мы информацию направляем в территориальные органы Роспотребнадзора, где выносят предписание, чтобы на этой территории проводились акарицидные обработки - их проводят специализированные организации", – поделился Проскурнин.
По его данным, в рамках сезонной борьбы с иксодовыми клещами в Крыму специалисты уже обработали от вредителей более 1,5 тысяч гектаров территорий, что составляет около 70% от плана работ. На сегодняшний день такие меры приняты на территории 1 297 объектов в Крыму.
"Площадь составила 1572 гектара. От плана это приблизительно 70%", – уточнил Проскурнин.
При этом, по его мнению, статистика за последние пять лет свидетельствует о том, что акарицидные обработки в Крыму приносят результат.
"С 2019 года отмечается тенденция к снижению регистрации укусов клещей. Было до 3,5 тысяч. А сейчас, с 2020-го года, в среднем в год около двух тысяч обращений", – уточнил Проскурнин.
Профилактика укусов клещей очень важна, так как они являются переносчиками различных, в том числе очень опасных, заболеваний, подчеркнул Проскурнин.
В их числе клещевой вирусный энцефалит (опасное для жизни воспаление головного мозга), клещевой боррелиоз (с поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем), туляремия (с поражением лимфатических узлов, кожи и слизистых), геморрагическая лихорадка Крым-Конго (с расстройством желудочно-кишечного тракта и лихорадкой, неврологическими симптомами) и ряд других.
И добавил, что исследования клещей в лаборатории, которая обеспечена необходимым оборудованием, является одной из важных задач в рамках профилактики распространения природно-очаговых инфекций в Крыму.
Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала, где пройти исследования, если укусил клещ
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