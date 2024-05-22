https://crimea.ria.ru/20240522/178-sluchaev-shtamma-koronavirusa-flirt-vyyavleno-v-rossii-1137482593.html

178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России

178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России - РИА Новости Крым, 22.05.2024

178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России

Рост заболеваемости COVID-19 после праздничных дней отмечается в России. За период мониторинга в том числе выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:14

2024-05-22T10:14

2024-05-22T10:14

коронавирус

распространение коронавируса в рф

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штамм коронавируса flirt

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 после праздничных дней отмечается в России. За период мониторинга в том числе выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма FLiRT, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что подъем заболеваемости прогнозируемый и спровоцирован большим количеством контактов между людьми в период майских праздников. Преобладающим остается геновариант Омикрон.В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомами FLiRT являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов следует обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRTВ Севастополе выросла заболеваемость COVID-19Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, штамм коронавируса flirt