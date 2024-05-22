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178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России - РИА Новости Крым, 22.05.2024
178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
Рост заболеваемости COVID-19 после праздничных дней отмечается в России. За период мониторинга в том числе выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:14
2024-05-22T10:14
2024-05-22T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 после праздничных дней отмечается в России. За период мониторинга в том числе выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма FLiRT, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что подъем заболеваемости прогнозируемый и спровоцирован большим количеством контактов между людьми в период майских праздников. Преобладающим остается геновариант Омикрон.В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомами FLiRT являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов следует обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRTВ Севастополе выросла заболеваемость COVID-19Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, штамм коронавируса flirt
178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
В России выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма коронавируса FLiRT
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости COVID-19 после праздничных дней отмечается в России. За период мониторинга в том числе выявлено 178 случаев заражения новым вариантом штамма FLiRT, сообщает Роспотребнадзор.
Уточняется, что подъем заболеваемости прогнозируемый и спровоцирован большим количеством контактов между людьми в период майских праздников. Преобладающим остается геновариант Омикрон.
"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев), – сказано в сообщении. – Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности".
В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомами FLiRT являются лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов следует обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил
о выявлении нового субштамма коронавируса FLiRT в России. Академик отметил, что данный подвид - один из "правнуков" Омикрона. По симптоматике он не тяжелее остальных штаммов коронавируса.
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