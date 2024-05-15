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Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT
Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT
В России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT, распространение которого с 22 апреля фиксируется в разных странах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:57
2024-05-15T21:02
коронавирус
роспотребнадзор
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT, распространение которого с 22 апреля фиксируется в разных странах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что рост новой линии KP.2 может стать доминирующим во всем мире. Варианты FLiRT являются дальними родственниками варианта JN.1, который на данный момент доминирует в России.Рост новой линии вируса, относящейся к вариантам FLiRT, зафиксирован с Соединенных Штатах (11%) и Великобритании (21%). "Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT типичные: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния". - перечислили специалисты.В Крыму уровень заболеваемости короновирусной инфекцией пошел на спад. По данным на 14 мая, число новых случаев заболевания в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов. При этом в Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с этим диагнозом - в городе выявили 44 случая заболевания. Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьCOVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянииТысячи заболевших: ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе
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коронавирус, роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии, новости, в мире
Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT

В России не выявлен новый штамм коронавируса FLiRT - Роспотребнадзор

20:57 15.05.2024 (обновлено: 21:02 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT, распространение которого с 22 апреля фиксируется в разных странах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.

"В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, принадлежащего к семейству Omicron", - заявили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что рост новой линии KP.2 может стать доминирующим во всем мире. Варианты FLiRT являются дальними родственниками варианта JN.1, который на данный момент доминирует в России.
Рост новой линии вируса, относящейся к вариантам FLiRT, зафиксирован с Соединенных Штатах (11%) и Великобритании (21%).
"Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT типичные: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния". - перечислили специалисты.
В Крыму уровень заболеваемости короновирусной инфекцией пошел на спад. По данным на 14 мая, число новых случаев заболевания в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов. При этом в Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с этим диагнозом - в городе выявили 44 случая заболевания.
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