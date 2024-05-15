https://crimea.ria.ru/20240515/est-li-v-rossii-novyy-shtamm-koronavirusa-flirt-1137311550.html

Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT

Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT

В России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT, распространение которого с 22 апреля фиксируется в разных странах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T20:57

2024-05-15T20:57

2024-05-15T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT, распространение которого с 22 апреля фиксируется в разных странах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что рост новой линии KP.2 может стать доминирующим во всем мире. Варианты FLiRT являются дальними родственниками варианта JN.1, который на данный момент доминирует в России.Рост новой линии вируса, относящейся к вариантам FLiRT, зафиксирован с Соединенных Штатах (11%) и Великобритании (21%). "Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT типичные: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния". - перечислили специалисты.В Крыму уровень заболеваемости короновирусной инфекцией пошел на спад. По данным на 14 мая, число новых случаев заболевания в Крыму за неделю снизилось на 15 процентов. При этом в Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с этим диагнозом - в городе выявили 44 случая заболевания. Читайте также на РИА Новости Крым:Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощьCOVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянииТысячи заболевших: ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии, новости, в мире