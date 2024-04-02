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COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 02.04.2024
COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии
Один человек скончался, состояние еще четверых пациентов с COVID-19 медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T14:47
2024-04-02T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Один человек скончался, состояние еще четверых пациентов с COVID-19 медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.За неделю на территории Республики Крым зарегистрированы 139 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19.В ведомстве также уточнили, что на сегодняшний день лечение от COVID-19 получают 142 человека, в том числе 100 человек амбулаторно.Кроме того, с 25 марта по 31 марта в Крыму за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа, по оперативным данным, обратились 6 305 человек, что на 9,7% выше уровня предыдущей недели. В ведомстве также отметили, что представленные показатели ниже уровня сентября-февраля 2023 года.По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове в большей мере обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении заболеваемости коронавирусом в Севастополе. Так, за неделю в городе было зарегистрировано 258 случаев, что на 24% выше показателя предыдущей недели. В Крыму же подтверждено 139 случаев заражения. Этот показатель ниже предыдущего.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи заболевших: ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеЗаболеваемость COVID-19 в Севастополе резко вырослаКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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коронавирус в крыму, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, минздрав крыма
COVID-19 в Крыму: один человек умер и четверо в тяжелом состоянии

Один человек скончался от COVID-19 в Крыму и четверо в тяжелом состоянии – минздрав

14:47 02.04.2024 (обновлено: 14:51 02.04.2024)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Один человек скончался, состояние еще четверых пациентов с COVID-19 медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.
За неделю на территории Республики Крым зарегистрированы 139 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19.
"В стационарах на лечении находятся 42 пациента, – сообщили в ведомстве. – Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция четыре пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. За неделю умер один человек".
В ведомстве также уточнили, что на сегодняшний день лечение от COVID-19 получают 142 человека, в том числе 100 человек амбулаторно.
Кроме того, с 25 марта по 31 марта в Крыму за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа, по оперативным данным, обратились 6 305 человек, что на 9,7% выше уровня предыдущей недели. В ведомстве также отметили, что представленные показатели ниже уровня сентября-февраля 2023 года.
По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове в большей мере обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении заболеваемости коронавирусом в Севастополе. Так, за неделю в городе было зарегистрировано 258 случаев, что на 24% выше показателя предыдущей недели. В Крыму же подтверждено 139 случаев заражения. Этот показатель ниже предыдущего.
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