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Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла
Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла
В Севастополе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 24%, выявлено 258 подтвержденных случаев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T13:09
2024-04-01T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 24%, выявлено 258 подтвержденных случаев. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.Во избежание заражения COVID-19 жителям и гостям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, медики советуют гражданам из группы риска ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.В середине марта в обоих регионах фиксировалось значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, в период с 18 по 24 марта в Крыму было зарегистрировано 140 случаев заражения, что на 24% ниже, чем неделей ранее. В Севастополе за этот же период коронавирусом заболели 208 человек. Этот показатель также меньше предыдущего. Читайте также на РИА Новости Крым:Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбыКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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крым, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, севастополь
Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла

В Севастополе заболеваемость COVID-19 выросла на 24% за неделю - Роспотребнадзор

13:09 01.04.2024 (обновлено: 13:49 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 24%, выявлено 258 подтвержденных случаев. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

"В Севастополе за истекшую неделю зарегистрировано 258 случаев, что на 24% выше, чем на предыдущей неделе. За истекшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1% ниже, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Во избежание заражения COVID-19 жителям и гостям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, медики советуют гражданам из группы риска ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.
В середине марта в обоих регионах фиксировалось значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, в период с 18 по 24 марта в Крыму было зарегистрировано 140 случаев заражения, что на 24% ниже, чем неделей ранее. В Севастополе за этот же период коронавирусом заболели 208 человек. Этот показатель также меньше предыдущего.
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