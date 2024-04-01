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Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла

Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла

В Севастополе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 24%, выявлено 258 подтвержденных случаев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T13:09

2024-04-01T13:09

2024-04-01T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю вырос на 24%, выявлено 258 подтвержденных случаев. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.Во избежание заражения COVID-19 жителям и гостям полуострова, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Кроме того, медики советуют гражданам из группы риска ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.В середине марта в обоих регионах фиксировалось значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, в период с 18 по 24 марта в Крыму было зарегистрировано 140 случаев заражения, что на 24% ниже, чем неделей ранее. В Севастополе за этот же период коронавирусом заболели 208 человек. Этот показатель также меньше предыдущего. Читайте также на РИА Новости Крым:Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбыКаких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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