https://crimea.ria.ru/20240208/kak-ne-zabolet-grippom-i-orvi-v-krymu--rekomendatsii-spetsialistov-1134791811.html

Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

Умеренные физические нагрузки, правильное питание и своевременная вакцинация позволят избежать заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями в... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T18:32

2024-02-08T18:32

2024-02-08T18:32

совет эксперта

орви

грипп

роспотребнадзор

наталья пеньковская

здоровье

питание

правильное питание

сон

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bdb2391e4ad440042892a6debcc9d091.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Умеренные физические нагрузки, правильное питание и своевременная вакцинация позволят избежать заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями в сезон пика простуд, уверены специалисты.Вакцинация от гриппа и пневмококковых инфекций"Вакцинация является главной мерой профилактики гриппа и пневмонии", – напоминает руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. В Крыму прививочная кампания начинается в сентябре и продолжается до конца декабря.Кроме того, в период сезонного роста заболеваний специалисты рекомендуют уделять внимание гигиене рук и другим мерам профилактики. В дошкольных учебных заведениях и школах усиливают контроль заболеваемости, при необходимости учащихся переводят на дистанционное обучение для разобщения коллективов и пресечения эпидемического процесса.Сон, питание и нагрузкиУмеренные физические нагрузки, правильный сон и богатое витаминами питание укрепят иммунитет в межсезонье и холодные зимние месяцы, говорит врач-терапевт Елена Кошелева.Не меньшее внимание необходимо уделить полноценному сну. Ложиться лучше около одиннадцати часов вечера, а вставать в 6-7 часов утра. Такой отдых обеспечивает полное восстановление организма, позволяет быть бодрым и полным сил. При нарушениях сна стоит обратиться к специалисту – врач подберет снотворное или регулятор сна согласно индивидуальным особенностям человека, подчеркнула специалист.Восполнить витаминный баланс можно как за счет специальных аптечных комплексов, так и правильного питания."Для Крыма особенно актуальны блюда из квашеной капусты, яблок, моркови, а также сухофрукты, орехи, мед, натуральные травяные чаи", – перечислила врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова. Не менее актуальны горячие супы из сезонных овощей, овощные рагу, богатые длинными углеводами каши. На горячее лучше отдать предпочтение блюдам из рыбы, нежирного мяса и птицы. Белок обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе, так как является основным "строительным материалом" организма, он необходим для производства ферментов и гормонов.Следим за прогнозом погодыКрыму свойственна мягкая зима без снега, с достаточно резкими перепадами температуры воздуха. Чтобы не переохладиться, следует внимательно следить за прогнозом погоды, говорит врач Вера Павлова.Не следует надевать слишком теплую или слишком холодную одежду. Лучше всего одеваться по принципу "луковицы" - в несколько слоев, чтобы иметь возможность снять какую-то вещь в случае изменения температуры. Также лучше заранее позаботиться о зонте, перчатках и шапке. Не обязательно всегда носить их с собой – достаточно оставить на работе на случай похолодания.Кроме того, следует уделить внимание обуви – она должна быть удобной, устойчивой к дождю и холоду. Главный критерий выбора одежды – устойчивость к влаге и ветру.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз РоспотребнадзораРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыКрым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - Роспотребнадзор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, орви, грипп, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье, питание, правильное питание, сон, крымская погода, вера павлова, общество