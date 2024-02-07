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Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T20:11
2024-02-07T20:11
2024-02-07T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Распространение гриппа помогла сдержать завершившаяся в Крыму иммунизация от этого заболевания. Всего привились порядка 51% населения.По словам Натальи Пеньковской, несколько школ на полуострове были переведены на дистанционное обучение в целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания ОРВИ и гриппа. Первую школу закрыли на карантин в конце января.На минувшей неделе в России был зафиксирован рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19. Среднероссийский показатель заболеваемости был превышен в 46 регионах.По информации Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, эпидпороги за последнюю неделю были превышены и на полуострове. В Крыму превышение составило 25,8%, в Севастополе – 22,2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуВернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
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роспотребнадзор, наталья пеньковская, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости крыма
Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Спад заболеваемости ОРВИ в Крыму прогнозируется к марту