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Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора

Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Когда будет спад заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора

Спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T20:11

2024-02-07T20:11

2024-02-07T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Распространение гриппа помогла сдержать завершившаяся в Крыму иммунизация от этого заболевания. Всего привились порядка 51% населения.По словам Натальи Пеньковской, несколько школ на полуострове были переведены на дистанционное обучение в целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания ОРВИ и гриппа. Первую школу закрыли на карантин в конце января.На минувшей неделе в России был зафиксирован рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19. Среднероссийский показатель заболеваемости был превышен в 46 регионах.По информации Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, эпидпороги за последнюю неделю были превышены и на полуострове. В Крыму превышение составило 25,8%, в Севастополе – 22,2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуВернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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