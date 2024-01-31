https://crimea.ria.ru/20240131/zabolevaemost-rastet-situatsiya-s-grippom-i-orvi-v-krymu-1134583202.html

Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму

Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму

В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T13:18

2024-01-31T13:18

2024-01-31T13:35

наталья пеньковская

новости крыма

здоровье

орви

грипп

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - Риа Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом.По ее словам, в Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ, в Севастополе – около трех тысяч.Также за последнюю неделю увеличилось количество заболевших гриппом. Так, в Республике Крым выявлено более 240 случаев, что составляет 28% от количества заболевших за весь эпидемический период.Руководитель ведомства добавила, что на сегодняшний день из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму закрыто 5 школ.Первая школа в Крыму была полностью закрыта на карантин из-за гриппа и ОРВИ 24 января.Накануне стало известно, что в Ялте закрыли на карантин две школы. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6.29 января пресс-служба министерства образования республики сообщала, что в школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пеньковская, новости крыма, здоровье, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор