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Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму
Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму
В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T13:18
2024-01-31T13:35
наталья пеньковская
новости крыма
здоровье
орви
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - Риа Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом.По ее словам, в Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ, в Севастополе – около трех тысяч.Также за последнюю неделю увеличилось количество заболевших гриппом. Так, в Республике Крым выявлено более 240 случаев, что составляет 28% от количества заболевших за весь эпидемический период.Руководитель ведомства добавила, что на сегодняшний день из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму закрыто 5 школ.Первая школа в Крыму была полностью закрыта на карантин из-за гриппа и ОРВИ 24 января.Накануне стало известно, что в Ялте закрыли на карантин две школы. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6.29 января пресс-служба министерства образования республики сообщала, что в школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
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4.7
96
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наталья пеньковская, новости крыма, здоровье, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму

В Крыму начался пик заболеваемости гриппом и ОРВИ – Роспотребнадзор

13:18 31.01.2024 (обновлено: 13:35 31.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - Риа Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 240 случаев заболевания гриппом.

"Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на полуострове находится на эпидемиологическом подъеме, цифры заболеваемости находятся на высоких показателях. Но в целом они характерны для этого периода года", – сказала Пеньковская.

По ее словам, в Крыму за последнюю неделю выявлены порядка 10 тысяч случаев ОРВИ, в Севастополе – около трех тысяч.
Также за последнюю неделю увеличилось количество заболевших гриппом. Так, в Республике Крым выявлено более 240 случаев, что составляет 28% от количества заболевших за весь эпидемический период.
Руководитель ведомства добавила, что на сегодняшний день из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму закрыто 5 школ.
Первая школа в Крыму была полностью закрыта на карантин из-за гриппа и ОРВИ 24 января.
Накануне стало известно, что в Ялте закрыли на карантин две школы. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6.
29 января пресс-служба министерства образования республики сообщала, что в школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов.
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Наталья ПеньковскаяНовости КрымаЗдоровьеОРВИГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзор
 
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