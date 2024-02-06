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В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 06.02.2024
В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19
Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T14:06
2024-02-06T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по данным заболеваниям остается стабильной и контролируемой.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости или 69,5 на 10 тысяч населения отмечается в 46 регионах. По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). Также уточняется, что в структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, в последнюю неделю января в регионе выявлено порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 40 случаев заболевания гриппом.Также в регионе были выявлены новые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре отметили, что против кори вакцинировано более семи тысяч человек, в Севастополе – около 700 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
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здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости, наталья пеньковская, роспотребнадзор, коронавирус, грипп, орви
В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Число случаев гриппа и ОРВИ в России за неделю выросло на миллион человек

14:06 06.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По итогам пятой недели года зарегистрировано порядка одного миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее, – сказано в сообщении. – Заболеваемость COVID-19 повысилась на 7%".

При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по данным заболеваниям остается стабильной и контролируемой.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости или 69,5 на 10 тысяч населения отмечается в 46 регионах. По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). Также уточняется, что в структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.
"Снижение этого показателя отмечается третью неделю подряд, что позволяет предположить начало снижения активности эпидемии гриппа", - резюмировали в Роспотребнадзоре.
По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, в последнюю неделю января в регионе выявлено порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 40 случаев заболевания гриппом.
Также в регионе были выявлены новые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре отметили, что против кори вакцинировано более семи тысяч человек, в Севастополе – около 700 человек.
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