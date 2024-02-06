https://crimea.ria.ru/20240206/v-rossii-rastet-zabolevaemost-grippom-orvi-i-covid-19-1134725526.html

В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T14:06

2024-02-06T14:06

2024-02-06T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по данным заболеваниям остается стабильной и контролируемой.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости или 69,5 на 10 тысяч населения отмечается в 46 регионах. По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). Также уточняется, что в структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, в последнюю неделю января в регионе выявлено порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 40 случаев заболевания гриппом.Также в регионе были выявлены новые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре отметили, что против кори вакцинировано более семи тысяч человек, в Севастополе – около 700 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ РоспотребнадзораРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости, наталья пеньковская, роспотребнадзор, коронавирус, грипп, орви