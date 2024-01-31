Рейтинг@Mail.ru
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/pervye-sluchai-kori-vyyavili-v-krymu-s-nachala-goda-1134589278.html
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:31
2024-01-31T17:11
наталья пеньковская
роспотребнадзор
новости крыма
корь
ситуация с корью в крыму
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134589772_0:39:574:362_1920x0_80_0_0_dcd22c3e6a1ce541ca4c9c2aa35ed6f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, по факту регистрации очагов кори в Крыму специалисты выявили более восьми тысяч контактных лиц, из них около одной тысячи человек были привиты.В целом план по иммунизации против кори в Крыму выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек), добавила руководитель ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь выявили в 17 детских садах Ростовской областиЭпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134589772_21:0:554:400_1920x0_80_0_0_abab950a2b2151b733fc2b0bace897e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья пеньковская, роспотребнадзор, новости крыма, корь, ситуация с корью в крыму, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, видео
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года

В Крыму выявили два случая кори с начала 2024 года – Роспотребнадзор

17:31 31.01.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В прошлом году Крыму зарегистрировали 21 очаг кори, в которых заболели 27 человек. Шесть очагов зарегистрировано в учреждениях образования. Уже в этом году зарегистрировано два случая кори", - сказала она.
По словам Пеньковской, по факту регистрации очагов кори в Крыму специалисты выявили более восьми тысяч контактных лиц, из них около одной тысячи человек были привиты.
В целом план по иммунизации против кори в Крыму выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек), добавила руководитель ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму
Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
 
Наталья ПеньковскаяРоспотребнадзорНовости КрымаКорьСитуация с корью в КрымуКрымЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
18:05В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре
17:45В Севастополе работает система ПВО
17:40Тридцать комплектов мебели для детсада в Мариуполе передали из Крыма
17:39Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
17:35РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – Путин
17:31Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
17:27Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
17:23Дрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
17:18Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа
17:15Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин
17:09Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах
16:38ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
16:27В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги
16:16Крымский мост закрыт
15:40195 российских военных возвращены из украинского плена
15:37Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
15:19В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
14:59В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
14:40Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО
Лента новостейМолния