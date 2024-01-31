https://crimea.ria.ru/20240131/pervye-sluchai-kori-vyyavili-v-krymu-s-nachala-goda-1134589278.html

Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года

Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года

В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:31

2024-01-31T17:31

2024-01-31T17:11

наталья пеньковская

роспотребнадзор

новости крыма

корь

ситуация с корью в крыму

крым

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134589772_0:39:574:362_1920x0_80_0_0_dcd22c3e6a1ce541ca4c9c2aa35ed6f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, по факту регистрации очагов кори в Крыму специалисты выявили более восьми тысяч контактных лиц, из них около одной тысячи человек были привиты.В целом план по иммунизации против кори в Крыму выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек), добавила руководитель ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь выявили в 17 детских садах Ростовской областиЭпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пеньковская, роспотребнадзор, новости крыма, корь, ситуация с корью в крыму, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, видео