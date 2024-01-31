https://crimea.ria.ru/20240131/pervye-sluchai-kori-vyyavili-v-krymu-s-nachala-goda-1134589278.html
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:31
2024-01-31T17:31
2024-01-31T17:11
наталья пеньковская
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новости крыма
корь
ситуация с корью в крыму
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала 2024 года выявили два случая заболевания корью, за весь прошлый год в регионе корью заболели 27 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По словам Пеньковской, по факту регистрации очагов кори в Крыму специалисты выявили более восьми тысяч контактных лиц, из них около одной тысячи человек были привиты.В целом план по иммунизации против кори в Крыму выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек), добавила руководитель ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь выявили в 17 детских садах Ростовской областиЭпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в КрымуРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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наталья пеньковская, роспотребнадзор, новости крыма, корь, ситуация с корью в крыму, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, видео
Первые случаи кори выявили в Крыму с начала года
В Крыму выявили два случая кори с начала 2024 года – Роспотребнадзор